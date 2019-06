Piden revocación para diciembre de 2021 

Cd. de México, México.-Diputados de Oposición demandaron que la consulta de revocación de mandato anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se lleve a cabo en diciembre de 2021 y no el 21 de marzo como lo propuso el Mandatario.

En entrevista, el panista Jorge Arturo Espadas dijo que este proceso debe realizarse al cumplirse la mitad del actual mandato presidencial y una vez concluidos los procesos electorales.

El legislador dijo que programar dicha consulta en otro momento implicaría un intento por incidir en los comicios.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

"El intento de estar en campaña durante el proceso electoral siempre va a ser una intromisión del Estado, siempre, y eso se lo tenemos que reprochar a quien sea y hoy lo está pretendiendo hacer el señor Presidente.

"Debe establecerse un mecanismo de revocación de mandato, el cual estamos de acuerdo, al 50 por ciento de su mandato, no en un proceso electoral, eso es un principio del cual no nos vamos hacer a un lado, tiene que ser el 50 por ciento de su mandato, que se cumple en diciembre del 21, una vez que ya pasaron los procesos electorales", indicó.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, afirmó que aun cuando el Presidente modificó la fecha propuesta para la consulta, su intención sigue siendo incidir en el proceso electoral.

Con su plan de austeridad, @lopezobrador_ quiere poner a consideración su permanencia en la presidencia el mismo día de las elecciones intermedias, dice que para no gastar; su estrategia es que aparezca su nombre en las boletas y así seguir apoyando a sus candidat@s. — Estephany Santiago (@fanysantiagof) June 18, 2019



"Finalmente, propone otra fecha que tiene que ver con el 21 de marzo, y me parece que es finalmente una posición de querer aparecer en la boleta y querer incidir en el proceso electoral", señaló.



Juárez consideró que corresponde a los ciudadanos y no a las autoridades indicar cuándo deben ser consultados sobre la permanencia o no de un funcionario público.

La revocación de mandato debe ser un proceso democrático real. La revocación del mandato se tiene que dar por solicitud ciudadana, no como una forma tramposa de participar en la elecciones intermedias. pic.twitter.com/HFmgsvyTvv — Adriana (@AdrianaDiazPRD) June 18, 2019

"Nos parece que se equivoca, nuevamente, y nos parece que se equivoca porque, finalmente, la revocación de mandato es un derecho de los gobernados; es decir, que éstos pudieran proponer cuándo se pudiera establecer este mecanismo y no contrario, de que los gobernantes pregunten si quieren que se siga quedando o no", reiteró.

En su turno, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela, dijo que aunque no ha analizado a fondo la propuesta del Presidente, lo ideal es que en 2021 los esfuerzos se concentren en las elecciones federales y locales programadas.

La Revocación de Mandato siempre se lleva a cabo a la mitad de un período de Gobierno. Si el Presidente @lopezobrador_ quiere llevarla a cabo, tendría que ser después del 1o de Dic de 2021 justo al cumplir sus 3 años de Gob y no queriendo sacar raja electoral en marzo de ese año. — Angel Avila (@AngelAvilaPRD) June 18, 2019

"Claro que lo ideal es que solamente se lleven a cabo las elecciones a nivel federal y en las 32 entidades federativas y que nos concentremos en este tipo de renovación de cargos públicos, que son los que se tienen que estar llevando a cabo de manera periódica, para que no se queden acéfalos", señaló.

Aprobación de AMLO

La aprobación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), disminuyó en diez puntos porcentuales, hasta el 70%, tras su primer semestre de mandato, informó este lunes la empresa De las Heras Demotecnia.

Pese a la caída de la aprobación, esta sigue siendo elevada pues el 70% de los mexicanos encuestados por la empresa ven positivamente su desempeño como presidente.

No obstante, ello representa una disminución de diez puntos porcentuales comparado con el mismo ejercicio realizado a cien días de haber iniciado su mandato, cuando contaba con el 80% de aprobación.

Esto supone que 7 de cada 10 mexicanos confía en que las acciones del presidente ayudarán a mejorar la situación actual del país.