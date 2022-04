Piensa que soy corrupto como él: AMLO vuelve a exigirle a Loret de Mola que informe sobre sus departamentos

México.- El presidente AMLO llamó "corrupto" al periodista Carlos Loret de Mola y le volvió a pedir que informe sobre sus propiedades en México y Estados Unidos, retomando las críticas contra el comunicador que se han vuelto algo cotidiano desde que estalló la polémica por la "casa gris" de José Ramón López Beltrán en Houston, Texas.

Durante La Mañanera del 1 de febrero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó a manera de burla que Loret de Mola piensa que es alguien corrupto "como él" o el empresario Claudio X. González, por lo que cuestionó la autoridad moral del periodista y defendió su propia honestidad como su "escudo" contra los ataques de periodistas.

"No soy corrupto, entonces Loret piensa que yo soy como él, o Claudio X. González, o toda esta gente deshonesta, inmoral, y quieren enlodarnos, pero van saliendo las cosas, para ser opositor se necesita tener autoridad moral, un corrupto, está muy difícil que pueda enfrentarse a un gobierno, lo hacen polvo, yo he aguantado, resistido, porque tengo un escudo, que es mi honestidad", dijo AMLO sobre Loret de Mola.

El mandatario criticó el "cinismo" del conductor de Latinus por querer asumir el papel de un juez contra su gobierno, por lo que volvió a pedirle que revele la información sobre sus presuntos 13 departamento en México y otro más en USA.

"Como un corrupto, eso ya es el colmo del cinismo, se quiere citar como juez, ahora estoy esperando que responda dónde están los 13 departamentos que tiene y dónde está ubicado su departamento en Estados Unidos", aseveró el presidente López Obrador.

AMLO insistió en que no le tiene rencor a Loret, sino que esta es una "muy buena oportunidad" para hacer pública la información sobre sus bienes, tras el escándalo de la "casa gris" de su hijo.

Sostuvo que dicha información contribuiría a purificar la vida pública del país, pues en el pasado muchos mexicanos confiaban en "corruptos" como Loret de Mola y otros periodistas, considerando que se trataba de personas honestas e independientes, cuando únicamente se dedican a proteger a grupos de intereses creados.

"No es por rencor, es que es una muy buena oportunidad para aclarar paradas, para hacer publico esto... esto es lo que nos va a permitir ir purificando la vida pública, porque antes estos corruptos no perdían ni siquiera su respetabilidad, y mucha gente pensaba que eran personas honestas, consecuentes, periodistas, objetivos, profesionales, independientes, no, son personas que se dedican a proteger intereses, ese es su modus operandi y ganan mucho dinero por eso", declaró AMLO desde Palacio Nacional.

"¿De dónde ha sacado tanto"?: AMLO sobre Loret

En La Mañanera del día anterior, el presidente López Obrador le había exigido a Loret de Mola una explicación sobre cómo adquirió 13 departamentos en la Ciudad de México, asegurando que su fortuna como ciudadano y mandatario "no le llega" a la del periodista opositor.

Comentó que esa cantidad de propiedades sería propia de una empresa inmobiliaria, por lo que sugirió que sería bueno realizar una investigación periodística sobre dónde están y cuál es el valor de los bienes de Loret.

"Loret de Mola no ha explicado cómo obtuvo 13 departamentos, yo también no le llego, es más, si quiere le cambio lo que tengo por lo que él tiene. ¿De dónde ha sacado tanto? 13 departamentos en la Ciudad de México es una inmobiliaria, nada más que no hay investigación periodística, sería bueno saber dónde están los departamentos y cuánto valen, y eso nada más en México", dijo.

AMLO hizo estas declaraciones en respuesta a la exigencia del conductor de Latinus de explicar cómo su hijo José Ramón López Beltrán obtuvo su fortuna, a propósito de la polémica casona en Houston donde vivió. Incluso comparó que la fortuna de su hijo mayor es "modesta" en comparación con la de Loret de Mola.

"Loret de Mola me está pidiendo explicación, que por qué mi hijo se enriqueció, debería de pedírsela a él, pero yo podría decir que mi hijo, en comparación con la fortuna de Loret de Mola, es muy modesto", respondió el presidente.

En respuesta, el periodista se burló de las palabras de AMLO por tildar a su hijo de "modesto", y comparó el gran contraste entre un departamento en Copilco, CDMX, a una casona en Houston con alberca de 23 metros. "¡Y sin trabajar!", añadió.