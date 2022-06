Pierde México y ganan los parásitos de Morena: Lilly Téllez sobre elecciones de 2022

" Todas las tranzas que se pueden hacer las hicieron y no les importa , porque lo único que les importa es tener el poder, es realmente México el que pierde, perdemos los ciudadanos de bien", lamentó Lilly Téllez tras la derrota de la oposición en las elecciones de 2022.

"Yo creo que estos políticos parásitos y sus cuates son realmente los que están ganando, porque yo vi muchas cosas a la mala, Morena arrebatando, y a sí como digo que Morena es el brazo político del crimen organizado, también digo que el crimen organizado es el brazo armado de Morena . Infundieron miedo, infundieron pánico, infundieron pavor en la población con un presidente que se la lleva defendiendo criminales y diciendo que no son monstruos", dijo.

"Me consta cómo se hizo tonto con todo lo que involucraba ayudar a la población a tener mejor salud o con todo lo que hacíamos para impedir que destruyeran el sistema de salud, y Américo Villarreal con tal de tener la candidatura a la gubernatura, le valió la salud de la gente , y así hay otros", señaló.

Raúl Durán Periodista

