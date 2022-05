"Pintas para ser la versión nueva y empeorada" de Salinas de Gortari: Brozo a AMLO

CDMX.- Este viernes 20 de mayo Brozo, personaje interpretado por el comunicador Víctor Trujillo, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO podría pasar a la historia como el nuevo Carlos Salinas de Gortari.

Así lo dijo en el video de nombre "#TeneBrozo", publicado en el canal de Youtube "Latinus_us", donde el llamado "Payaso tenebrozo" aseguró que AMLO y Salinas de Gortari tienen cosas en común.

"Andrés, me estaba dando cuenta de que te encanta compararte con un montón de presidentes, que si defiendes el petróleo como Lázaro Cárdenas; que si te ataca la prensa como a Francisco I. Madero; que si respetas el derecho ajeno como Benito Juárez, pero me puse a pensar que no, no son esos mandatarios a quienes me recuerdas. A ver si le atinas a cuál te estás pareciendo", dijo

Tras esto, Brozo mencionó presuntas similitudes entre el gobierno de AMLO y el de Salinas de Gortari, político que aún no era mencionado abiertamente en el video.

El personaje interpretado por Víctor Trujillo dijo que tanto el priista como el morenista hicieron pactos para regular precios, ambos tenían cercanía con Cuba, los dos tenían rumores de extensiones de mandato, entre otros puntos como "hermandades incómodas" y buena relación con Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"A uno que también fuer adorado por las masas, tuvo mucha aprobación, fue popular, hasta que se le cayó el pinche teatrito y nos demostró que era tan corrupto como el que más, solo que él lo sabía disfrazar mejor, a ese me recuerdas", concluyó Brozo.

El payaso recordó que todos los expresidentes en los últimos 30 años han tenido características muy similares, una alta popularidad hasta que el paso del tiempo sacó a la luz la verdad de cada uno.

"Más vale que encares esa realidad Andrés, así como el amor acaba, el poder acaba. Todos ellos se sintieron sólidos(...)y todos ellos vivieron la traición entre sus más allegados", finalizó.