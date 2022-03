Pío López Obrador pide a la FGR apurar investigación sobre videos recibiendo dinero

"Según establece la ley, el tema de los videos como una prueba son ilícitos, se obtuvieron de manera ilegal y como prueba digamos que no tienen ningún valor jurídico", explicó.

" El amparo que promoví no es para pedir que la indagatoria en mi contra sea archivada sino todo lo contrario. Se pide que el MP resuelva pues la FGR no ha investigado en 1 año ni ha citado a declarar a las personas involucradas en la divulgación ilegal de los videos", escribió.

Esto debido a que, pese a que el caso lleva un año ya, la Fiscalía no ha citado a declarar a los presuntos involucrados en la filtración de los videos donde el hermano de AMLO aparece recibiendo fajos de billete entregados por David León Romero, extitular de Protección Civil.

Así mismo, a través de su cuenta de Twitter aclaró que el amparo que interpuso en el caso no busca archivar la investigación, sino que se resuelva lo más pronto posible.

Pío López detalló que ha enviado numerosos escritos a la FGR solicitando apurar la investigación, pero hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.