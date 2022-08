Pío es un "dolor de cabeza" en Palacio Nacional: Riva Palacio sobre comparecencia de AMLO

México.- El periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que Pío López Obrador "se ha vuelto un dolor de cabeza en Palacio Nacional" por insistir en llamar a AMLO a comparecer por los videoescándalos donde aparece recibiendo sobres de dinero en efectivo.

En su columna publicada en Debate hoy 27 de agosto de 2022, Riva Palacio señaló que "hay un problema fuerte entre los hermanos Andrés Manuel y Pío" desde que se difundió el video donde el hermano del presidente recibe dinero de manos de David León para supuestamente financiar a Morena, un escándalo que amenaza la cohesión interna de la 4T.

"López Obrador necesita, para tener el consenso externo, mantener la cohesión interna. Por eso Pío se ha vuelto un dolor de cabeza en Palacio Nacional por su insistencia en arrastrarlo al centro del escenario donde lo alumbra la luz de la corrupción", aseguró Riva Palacio.

El periodista relató que el fiscal Alejandro Gertz Manero habló con Pío López para que dejara de pedir la comparecencia de AMLO, pues "el caso se empezaba a desbordar", sin embargo, el hermano del presidente ha insistido en su solicitud.

La petición de Pío reavivó el escándalo en torno a AMLO, quien tras guardar silencio se refirió al tema en La Mañanera del 25 de agosto, donde dijo estar dispuesto a declarar por escrito.

"No tengo nada de qué avergonzarme no hay ningún problema (...) Sé que no soy corrupto... y mi hermano tampoco", dijo López Obrador en defensa suya y de su hermano.

Pese a la polémica, Riva Palacio reconoció que el presidente de México sigue manteniendo una alta aprobación ciudadana, pero el futuro de su respaldo depende de que "continúe persuadiendo con dichos que lo que pasa en el país no es culpa suya, sino de otros".

Te recomendamos leer:

"La corrupción y la deshonestidad, que viene como consecuencia, se encuentran debajo de su línea de flotación y al tener un fuerte componente moral, es un fenómeno que le preocupa porque afecta electoralmente", señaló Riva Palacio sobre AMLO.

Mientras tanto, aunque han pasado dos años desde que se difundió el video de Pío López recibiendo dinero, la polémica no ha dejado de perseguir a AMLO y poner en duda su lucha contra la corrupción, estandarte de la 4T.