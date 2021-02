Plagada de desafíos la vacunación Covid-19 en México

México.- La vacunación en México contra el SARS-CoV-2 se muestra como la esperanza más cercana de alcanzar una normalidad que libre a la población de padecer e incluso fallecer por los contagios.

Sin embargo, el país se enfrenta a importantes retos en su plan de inmunizar a 15 millones de personas antes de que termine marzo, incluida una inestable adquisición de vacunas. Cuatro expertos en ciencias de la salud analizaron para Debate los aciertos, retos y desafíos que enfrenta el gobierno para proteger a sus ciudadanos.

Para el epidemiólogo Francisco Oliva Sánchez e Isabel Manjarres Posada, doctora en ciencias de enfermería, factores externos desafían los planes de México, puesto que las vacunas están siendo acaparadas por algunos países, y parecieran, hasta ahora, no ser suficientes.

En tanto que Juan Francisco Contreras Cordero, experto en virología, y Jaime Bustos Martínez, químico farmacéutico biólogo, coincidieron al señalar que, aunque las vacunas son muy importantes y es correcto intentar acceder a ellas, lo importante es lograr una inmunización de más del 70 por ciento de la población mexicana para, de alguna manera, poder combatir al SARS-CoV-2.

Aunque en su último anuncio oficial, el 20 de febrero, el gobierno del país destacó que se han aplicado un millón 574 mil 158 dosis de las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca (la mayoría para el personal médico, seguidos por adultos mayores y una pequeña población de maestros en Campeche), lo cierto es que en México se estima una población de 126 millones 14 mil 24 habitantes, en su más reciente censo del Inegi al cierre del 2020.

Estrategia errónea

Jaime Bustos Martínez, químico farmacéutico biólogo y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó para Debate que tener una buena estrategia de vacunación es contar con las vacunas, si no se cuenta con ellas, por más planes que se hagan, no va a haber una buena vacunación.

“Podemos planear vacunar a toda la población, pero si no hay vacunas, no va a ser posible. Lo primero es contar con todas las vacunas que se requieren. En caso de que no se tengan todas las vacunas que se requieren, como es lo que está sucediendo en este momento, entonces, hay que ver quiénes son la población prioritaria de vacunar y siempre será el sector de la salud”, comentó.

Luego de los médicos, la siguiente población en riesgo, dijo, son los adultos mayores, por ser más sensibles a la enfermedad.

De acuerdo con la información más actualizada por la Secretaría de Salud, 418 mil 931 personas trabajadoras de la salud han concluido su esquema con la vacuna de Pfizer-BioNTech, y 502 mil 826 personas adultas mayores recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Además, 17 mil 457 maestros en Campeche han sido vacunados.

Al respecto, Bustos Martínez destacó que para que se tenga lo que se conoce como inmunidad comunitaria o la inmunidad de rebaño, se requiere vacunar al menos al 70 por ciento de la población mexicana y mundial.

“Si algún país no alcanza esta inmunidad de rebaño, puede seguir contagiando a los demás países, y el virus puede estar mutando. Entonces, digamos que no es solo un esfuerzo del país, sino que es un esfuerzo a nivel global. Por eso es tanta la insistencia de que no solo los países que tengan las posibilidades tengan la vacuna, sino que también los países pobres que no tienen tanta posibilidad también les llegue la vacuna, porque aunque los países ricos estén vacunados y los pobres no, también va a seguir el virus”, expuso.

Con la estrategia de vacunación más reciente del gobierno en México para inmunizar a adultos mayores, se aplican las dosis del fármaco en 333 municipios previstos, la mayoría ubicados en zonas rurales o marginales. Lo anterior ha encendido el debate público, ya que incluso algunos de estos sitios no cuentan con tantos infectados.

Como en el caso de Sinaloa, cuyo primer municipio en inmunizar adultos mayores fue Mocorito, que hasta el 17 de febrero alcanzaba 6 casos confirmados;mientras que Culiacán mantenía 305 activos.

Para Jaime Bustos Martínez, químico farmacéutico biólogo y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, esa es una de las contradicciones que se están viendo, porque, epidemiológicamente hablando, primero que se debe de vacunar donde haya mayor riesgo de infecciones, como las grandes poblaciones o ciudades.

Sin embargo, comentó que lo que se está viendo es la vacunación de pueblos y comunidades muy pequeñas, que casi no tienen número de personas contagiadas. Bustos Martínez destacó que la explicación que da el gobierno federal a eso es que se fueron por esas comunidades debido a que no tienen Centros de Salud para atender a la población, lo cual, para el experto, quiere decir que sí están haciendo falta servicios médicos.

“Lo ideal sería empezar por las ciudades grandes, donde hay un gran número de contagios, y tratar de detener ahí la infección; porque si se detiene en las ciudades grandes, es más difícil que llegue a las ciudades pequeñas. El caso es contener al virus donde más se esté propagando, para evitar la diseminación”, dijo el también experto en ciencias biomédicas.

El difícil reto

Juan Francisco Contreras Cordero, experto en virología, académico e investigador en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, destacó para Debate que la vacunación no es una situación simple.

Dijo que esta medida se hace para tratar de proteger a la mayor cantidad de la población. En México, explicó, en realidad se requerían aproximadamente 70-80 millones, cuando menos, de personas vacunadas para tener una inmunidad más generalizada. No obstante, Contreras Cordero opinó que los esfuerzos que se hagan en vacunar a la mayor cantidad de personas son correctos.

“La vacunación ahorita está un poco difícil, en el sentido de vacunar a una población muy alta, porque no hay disponibilidad de vacunas en el mundo. Todo mundo se está tratando de vacunar”, apuntó.

En ese sentido, coincidió al destacar que la inmunización global también es importante, y el trabajo que hagan otros países con la vacunación beneficia a todos;pero reconoció que tampoco es fácil.

“En el mundo hay cerca de 7 mil 800 millones de personas, igual que en un país como México, va a ser difícil vacunar a toda la población para estar protegidos de manera general”, consideró.

El experto en virología puntualizó para Debate que el tema de la vacunación tiene que ir de la mano de las prácticas que se deben de tomar para convivir con el virus.

Añadió que va a ser muy difícil que se esté produciendo una vacuna para los diferentes nuevos virus o epidemias como la actual. “Yo creo que, más bien, la vacunación debe de ir de la mano con la educación de todas las personas, para que sepan, de alguna manera, lidiar con el virus, es decir, vivir con el peligro latente que implica el tener un virus en el ambiente. Eso siempre ha existido, no es nuevo, por eso ha habido muchas epidemias: la influenza, brotes epidémicos de otros virus”, opinó.

Natalia Manjarres Posada, doctora en ciencias de enfermería y profesora en la Universidad de Guadalajara, consideró que establecer una estrategia de vacunación nacional, en términos de pandemia, es otro gran desafío, porque implica llegar a toda la población y ha requerido no solamente de considerar el esfuerzo del sector salud, sino que también ha indicado involucrar a otros sectores.

Para la doctora, hasta ahora la estrategia de vacunación ha sido correcta, ya que destacó que ha contado con un grupo de asesores, expertos que se han guiado a través de las diferentes entidades internacionales, especialmente de la Organización Mundial de la Salud.

Avalan plan

“Uno de los planteamientos que hace la OMS es que se aconseja que siempre la vacunación inicie con el personal sanitario, seguido de los adultos mayores y otras poblaciones vulnerables. En ese sentido, la estrategia en México plantea esta misma estructura, por etapas; entonces, creo que se ha seguido un lineamiento basado también en la evidencia científica”, expuso.

Manjarres Posada destacó que también es importante tener en cuenta que México se enfrenta a retos que son factores externos y que están fuera del control de los países.

La diferencia en el acceso a las vacunas es un llamando que se hace desde la Organización de las Naciones Unidas a que haya una distribución equitativa de las vacunas, pero que podría no darse por las diferentes desigualdades sociales que nosotros podemos observar, según destacó.

De hecho, la ONU señaló que más de 130 países no han recibido una sola dosis de las vacunas covid-19 y denunció que el 75 por ciento de las inmunizaciones aplicadas hasta el momento se han concentrado en tan sólo 10 naciones, todas ellas desarrolladas.

Resultados eficaces

Francisco Oliva Sánchez, epidemiólogo y académico en la Universidad Autónoma Metropolitana, añadió, en ese sentido, que es importante saber que México tiene la posibilidad de vacunar a sus ciudadanos, cuando hay otro grupo de países que no.

“La estrategia, como tal, dependerá de la efectividad que se muestre, no en esta primera fase. Cuando se vea el diseño real, qué tan fuerte o no es el diseño, es cuando se masifique a poblaciones más abiertas y se abra a más estados”, dijo.

El problema que reflexionó es que las vacunas se han manejado por rutas y han sido para pequeñas porciones de la población y del plano original que se tenía del plan de vacunación.

No obstante, consideró que la estrategia es adecuada en cuanto a la priorización en términos de las personas que más tienen riesgo, o a las personas que menos tienen riego con respecto a tener un covid-19 severo.

“Sin embargo, creo que ahí el problema es que implementen una buena cobertura y, por lo tanto, masifiquen más las vacunas y se logre conseguir realmente más vacunas, en ese sentido está el reto”, apuntó.

Francisco Oliva Sánchez, epidemiólogo y académico en la UAM, añadió al respecto que no es lo mismo pensar en países productores de vacunas, como la Unión Europea o Estados Unidos, que un país consumidor de las vacunas, como México, por ejemplo, que no produce, y ese es un primer problema.

Cabe destacar que el país tiene comprometidas 34.4 millones de dosis de farmacéutica Pfizer, 79.4 de AstraZeneca, 35 de CanSino, 24 Sputnik V, 10 Sinovac y 51.4 millones de la plataforma Covax de la OMS.

De acuerdo con la Universidad John Hopkins, entre los países que más han aplicado dosis de las vacunas covid-19, se encuentran: Estados Unidos, con 59 millones 585 mil 043 dosis;China, con 40 millones 520 mil;Reino Unido, con 17 millones 465 mil 127;India, con 10 millones 715 mil 204, e Israel, con 7 millones 132 mil 468 de dosis.