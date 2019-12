Plantea Sánchez Cordero despenalizar aborto, pero no habrá imposición

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que, a su consideración, se debería impulsar la despenalización del aborto en las entidades federativas.

Entrevistada después de reunirse con líderes parlamentarios de los Congresos locales, la funcionaria aclaró que esa es su opinión.

No obstante, dijo que respeta la configuración legislativa de los estados y el Federalismo, y que no habrá ninguna imposición.

"¿A su consideración deberían impulsar en cada estado la despenalización del aborto?", se le preguntó en la sede de la dependencia.

En mi consideración sí, pero nada más en la mía

Expresó.

Sánchez Cordero reveló que durante el encuentro, que se realizó en la sede de la dependencia, refrendó su opinión sobre este polémico tema.

En varias ocasiones, como el pasado 8 de marzo, Sánchez Cordero exigió que no se criminalice a las mujeres por abortar.

La Secretaria también ha respaldado el trabajo de los legisladores que buscan aprobar legislaciones en la materia en diferentes entidades.

"¿Hay algún acuerdo para que se despenalice el aborto en los estados?", se le cuestionó.

"No, yo nada más expresé mi opinión que siempre he sostenido, o sea, a ver, yo respeto y he respetado desde que yo era Ministra de la Corte siempre la configuración legislativa de cada una de las entidades federativas", apuntó.

Es decir, son Congresos, son poderes locales que hay que respetar en el Federalismo y por supuesto ninguna imposición solamente sugerencias

También leyes locales de amnistía

Durante la reunión, que duró alrededor de una hora, la Secretaria también sugirió a los Congresos estatales impulsar leyes locales de amnistía.

(Sugerí) que una vez que nosotros tengamos aprobada la Ley de Amnistía ellos pueden realizar también sus propias leyes de amnistía en el ámbito local

Expuso.