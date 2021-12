Plantea dirigente del PAN iniciativa en energía para evitar el incremento a los precios

Ciudad de México.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés pidió a los legisladores federales a considerar la redacción de una ley secundaría para reformar el sector eléctrico, de una manera diferente a la propuesta del Ejectivo, esto con la intención de evitar que los precios de la energía eléctrica sigan aumentando.

Así lo mencionó al inaugurar los trabajos del Consejo Nacional, en donde reconoció que a tres años el presidente Andrés Manuel tenga la voluntad de iniciar un diálogo para atender el tema con la bancada blanquiazul, luego de que el planteamiento realizado por Santiago Creel, quien es vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Relacionado a ello, Marko Cortés mencionó que ha dialogado con los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República, Julen Rementería y Jorge Romero para considerar la propuesta para realizar modificaciones en materia eléctrica.

"No la reforma destructiva regresiva, contaminante que presentó el Presidente. ¿Pero saben qué sí tiene que hacer Acción Nacional? Comprometerse a buscar una reforma, tal vez no constitucional, legal, que permita que la gente pague menos en su recibo, que se genere más competencia, que se genere más atracción de inversión", manifestó el dirigente.

Añadió que en el diálogo intentarán construir con el Gobierno sobre el tema, ahora que el Presidente dio la instrucción al Secretario de Gobernación de atender la petición de Creel.

"Ya veremos si no es un diálogo de sordos en donde nosotros llevamos lo que es importante para nuestros Gobernadores y Gobernadora, alcaldesas, alcaldes, diputados, senadores y simplemente nos escucha. Veremos si no es como con el paquete económico, que no le movieron una coma, o sí existe diálogo", sostuvo.