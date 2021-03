Playa, mariscos y carne asada, entre las aficiones de Ernesto Gándara, candidato a la gubernatura

México.- Como buen sonorense, Ernesto “Borrego” Gándara Camou disfruta mucho de la playa, los mariscos, la carne asada y las fritangas, y así lo comparte en entrevista para Debate.

El candidato a la gubernatura por la coalición Va por Sonora recordó que además de su estado, Sinaloa también se pinta solo en eso de playas y las conoce muy bien.

Al referirse a sus pasatiempos, Gándara Camou dijo que le gusta mucho la lectura, la música y practicar deporte con los amigos, con la familia, pero también, dijo, “me gusta mucho la gastronomía, no muy de alto nivel, pero sí lo sabroso, los mariscos, todo lo que son ostras, la carne y, desde luego, las fritangas”.

El mayor éxito, la familia

En entrevista para Debate, Gándara Camou, abanderado del PRI, PAN y el PRD a la gubernatura de Sonora, se refirió al éxito como algo relativo, pues considera que puede ser aquello por lo que uno lucha, por lo que trabaja. Y en ese sentido, para el Borrego su mayor éxito es su familia.

“El éxito lo puedes tener todos los días (…) pero para mí los mejores éxitos de mi vida han sido cuando me he caído, cuando he tenido una adversidad, un revés, el éxito es levantarse, te caes, te levantas, pero si tengo que contestar a detalle, mi mayor éxito ha sido mi familia”, explicó Ernesto Gándara.

Gándara, exalcalde de Hermosillo, se describió como un hombre de familia que recibió un gran ejemplo de sus padres, es incluso el menor de siete hijos. Y hoy que ha formado su propia familia, admite que le ha tocado conformar una muy grata al lado de su esposa y sus tres hijas.

Al hablar de tropiezos, el también exsenador de la República reconoció que los ha tenido, sobre todo cuando ha tratado de aspirar y no ha podido, pero nada que lo haya marcado, añadió el Borrego.