Pobladores de Morelos chocan con AMLO por termoeléctrica

Cuautla.-Pobladores de Morelos externaron su oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador por la propuesta de construcción de la termoeléctrica La Huexca.

En un discurso ante cientos de personas, además de autoridades y figuras políticas locales, el mandatario expuso los beneficios que se tendrán si es avalado el proyecto, el cual será sometido a consulta el 23 y 24 de febrero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el proyecto de construcción de la termoeléctrica se someterá a consulta de la población. | Reforma

Entre gritos y pancartas en las que se leían consignas contra el proyecto, López Obrador aseguró que el pueblo será el que decida el futuro sobre el plan, aunque advirtió de las pérdidas que significará si es cancelado.

Al inicio de su discurso, el tabasqueño sostuvo que no quiere que se le confunda ni con corrupto ni autoritario y por anunció la consulta sobre la termoeléctrica.

No quiero que me confundan. Yo no soy corrupto ni soy autoritario, dijo. Hay que irnos acostumbrando a la democracia, añadió mientras desde algunos sectores le gritaban que la consulta está amañada.

El Jefe del Ejecutivo sostuvo que en la democracia el pueblo manda y no los grupos de interés y de ahí que se esté invitando a esta consulta, para que el pueblo decida, pues sabe lo que le conviene.

Que el pueblo decida o, ¿el pueblo no puede decidir, es menor de edad? Claro que sabe lo que conviene, hay que tenerle respeto.

Al hacer una defensa del proyecto, López Obrador sostuvo que la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le aseguró que no se va a contaminar ni se va a terminar el agua, y dijo que le cree.

Explicó que la central termoeléctrica usará agua tratada y que se va a tratar nuevamente para que sea reutilizada en la agricultura, además de que se tendrá un certificado de organizaciones internacionales que garantice que no se contaminará.

En el caso de que se apruebe que empiece a operar la termoeléctrica, va a ser a partir de un certificado de la Unesco, de la ONU, para que quede claro que no hay contaminación del agua, aseguró.

El Presidente también ofreció una baja en las tarifas eléctricas.

En caso de que se apruebe, todo Morelos y los municipios de Tlaxcala y de Puebla por donde pase el gasoducto, van a tener la tarifa eléctrica más baja.

Asimismo anunció apoyos a la producción en los ejidos de la zona, y un programa de revestimiento de canales.

También ofreció respetar lo que se decida en la consulta.

Si en la consulta, la gente dice no, es el pueblo el que manda, se queda la termoeléctrica como está. Lo único que quiero es que todos actuemos con responsabilidad, que no digan: fue la decisión del Presidente, no, fue la decisión del pueblo, dijo.

Ya lo hicimos con el NAIM, expuso el Presidente, mientras desde la multitud le gritaban: "¡No tienes palabra!

El Mandatario también pidió a los funcionarios públicos que visiten los municipios donde se realizará la consulta para que los ciudadanos tengan información suficiente.