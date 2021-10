Pobre respuesta de AMLO ante cercanos implicados en Pandora Papers: Denise Dresser

México.- La periodista Denise Dresser calificó como una "pobre respuesta" las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante los señalamientos de cuatro cercanos suyos en los Pandora Papers.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Denise Dresser criticó la respuesta de AMLO sobre la polémica inclusión de cuatro personajes afines a la 4T en los Pandora Papers, subrayando que sólo uno es funcionario de su gobierno.

"Pobre respuesta del presidente ante cercanos involucrados en #PandoraPapers", escribió la politóloga.

Aunque dijo que "hay que hacer una investigación", AMLO se quejó de que aunque son más de 3 mil mexicanos señalados en los Pandora Papers, los medios de comunicación sólo se centran en los cuatro personajes cercanos a él: Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT); Julio Scherer, exconsejero jurídico de Presidencia; Julia Abdala, esposa de Manuel Bartlett, y Armando Guadiana, senador de Morena.

El mandatario subrayó que de esas cuatro personas Arganis es quien le interesa, pues se trata de un funcionario de su gobierno, mientras que el resto de los señalados no forman parte directa de la 4T.

"Julio no trabaja en el gobierno, él tendrá que aclarar, y en el caso de Guadiana pues es legislador, y la esposa del licenciado Bartlett, ella es empresaria y tiene sus recursos y no es el licenciado Bartlett, aunque al licenciado Bartlett no lo ven con buenos los que defienden ahora la reforma energética", dijo AMLO.

Imagen: Captura de Twitter

Estas palabras fueron consideradas una "pobre respuesta" por parte de Denise Dresser, quien acusó a AMLO de evadir el tema de que cuatro allegados a él están señalados en los Pandora Papers.

Sobre Julio Scherer, la periodista criticó que AMLO evitó aclarar que su exconsejero mintió en su declaración patrimonial y omitió que Armando Guadiana es contratista de la CFE.

También lo acusó de minimizar la aparente corrupción de sus allegados destacando que son sólo cuatro de 3 mil. En cuanto al titular de la SCT, prácticamente salió en su defensa al minimizar la cifra y existencia del dinero.

Y sobre la esposa del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Julia Abdala, AMLO subrayó que ella no es Manuel Bartlett, evadiendo así el escándalo de propiedades a su nombre, según la periodista.

"'Scherer ya no trabaja en el gobierno' (evita aclarar que mintió en su declaración patrimonial). 'Guadiana es legislador' (evita aclarar que vende carbón a CFE). 'Solo son 4 personas de 3,000' (relativiza corrupción/evasión fiscal/mentiras de los suyos). 'Solo fueron 3 millones de pesos de Arganis y lo timaron' (minimiza cantidad y existencia de $ ahí). 'Es esposa de Bartlett, no Bartlett' (evita hablar de escándalo de casas a su nombre)", criticó Dresser.