Pobreza franciscana no incluye despidos; 'nómina es sagrada': AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su plan de pasar de la "austeridad republicana" a la "pobreza franciscana" no incluye despedir a trabajadores del gobierno porque la nómina es sagrada.

Durante La Mañanera, al hablar sobre los recortes al gasto, AMLO afirmó que en el periodo neoliberal la austeridad estaba ligada al despido de trabajadores.

"Yo pienso que todavía podemos avanzar más sin despedir trabajadores, ahhh, porque los neoliberales inventaron lo de la austeridad, la variable austeridad, pero siempre pensando en despedir trabajadores", dijo.

"Y en recortar salarios a los de abajo, a mí me costaba un poco explicar en Europa a personas de izquierda cuando les hablaba yo de austeridad, porque no querían escuchar esa palabra, porque en efecto en el modelo neoliberal es despedir trabajadores, reducir sueldos, lo que hicieron mucho tiempo en Pemex que creció el número de trabajadores de confianza, que cobraban muchísimo y el discurso era que costaba mucho la nómina de Pemex y por eso despidos masivos de trabajadores, pero arriba seguían creciendo, muy distinto a lo nuestro, aquí es de arriba a abajo, entonces sí hay forma".

"Y lo otro, ahhh, también, ya conociendo cómo estamos, les decía yo que Hacienda va informar sobre ingresos y otras fuentes de financiamiento, y luego vemos egresos, cuánto necesitamos para financiar los programas de bienestar, los programas de desarrollo, adelanto de que no vamos a tener dificultad, no vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar el año, no hay subejercicio", agregó el presidente.

"Y lo que es sagrado es la nómina, todos los que trabajan al servicio del pueblo, maestros, médicos, enfermeras, servidores públicos, todos, marinos, soldados, policías, todos tienen garantizados sueldos, aguinaldos, no hay recortes y eso es lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar a proyectar el presupuesto que por ley tenemos que enviar en estos días un anteproyecto al Congreso".

Te recomendamos leer:

Ayer, en La Mañanera, con la advertencia de que promoverá reformas legales para limitar más los sueldos de funcionarios y gasto oficial, López Obrador anunció la nueva fase de su gobierno: pasar de la "austeridad republicana" a la "pobreza franciscana".

Y aunque presumió ahorros en distintos rubros, AMLO no consideró los sobrecostos en las obras prioritarias como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" y la refinería Dos Bocas. En el caso del Tren y el AIFA, los costos superaron el 50 por ciento y en la refinería son mayores al 172 por ciento.