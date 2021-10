Poder Judicial dice Sí; AMLO No: 4T impugnará fallo de juez para vacunar a menores contra Covid

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el gobierno federal impugnará el fallo del Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de México que ordenó vacunar contra Covid-19 a todos los menores de 12 a 17 años de edad sin importar si padecen o no alguna comorbilidad.

La resolución de Poder Judicial mandata al Estado a modificar el Plan Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2 a fin de incluir en la campaña de inoculación a las personas a partir de los 12 años.

En su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente López Obrador precisó que, cuando se presenta un recurso de amparo, este solo protege a la persona que lo solicita, por lo que no puede beneficiar al resto de la población.

“Es una decisión de un juez, pero falta qué se resuelve en otras instancias, no es definitivo y cuando se presenta un amparo se protege a la persona que lo solicita, no se puede hacer extensivo”, señaló.

De nueva cuenta, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que, hasta el momento, no hay una recomendación médica mundial que indique que los menores de edad deban ser inmunizados contra el coronavirus, enfatizando que es eso y no falta de voluntad lo que ha frenado a su administración.

“No es que no se quiera aplicar la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido, todavía no definen porque sí puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos esto lo ha explicado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell muchísimas veces”, indicó.

Subrayó que no se puede establecer una política pública a partir de los intereses de una persona o grupo, pues cuestionó que para ello está el Estado de derecho. No obstante, aseguró que, legalmente, van a respetar el fallo del Poder Judicial, aunque sostuvo que van a acudir a la instancia correspondiente para "aclarar" el asunto.