Podría Garduño ofrecer disculpa a PFs.- AMLO 

En su conferencia matutina, el titular del INM se equivocó en llamar 'fifís' a policías federales que se quejaron de condiciones en operativo migratorio y podría disculpase, dijo el Presidente López Obrador.



"Ya he definido quienes son los fifís, ya no lo voy a repetir, fifí es el junior, conservador, hipócrita, fantoche, corrupto, eso es un fifí, o sea no la mayoría del pueblo, también dije que no se estuviesen sintiendo fifís quienes no lo son", expresó.