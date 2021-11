Podría estar en riesgo el granero de México

Sinaloa, México.- La soberanía alimentaria de nuestro país y lo que representamos como granero de la nación está en riesgo de desaparecer, consideró el líder agrícola en Sinaloa, Gilberto Irazoqui Galaviz, puesto que, dijo, están contra la pared por los altos costos de producción y el nulo respaldo de las autoridades y legisladores federales desde el momento de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se olvidaron de la agricultura comercial.

“El presupuesto dejó completamente abandonado e ignorado a lo que representamos y que siempre nos ha distinguido. Hemos sido galardonados en anteriores años como los mejores productores del mundo y como el granero de México, pero como que esto cambió y en este Gobierno, para los diputados federales y senadores, como que el campo no existe más que cuando nos ocupan. Vemos muy lamentable y nos entristece, pero también nos preocupa a los productores ver cómo el Gobierno federal, en el presupuesto del 2022, vuelve a abandonar a la agricultura comercial y a dejarnos por fuera en rubros o en conceptos como apoyos a la comercialización, a las primas del seguro agrícola, apoyos en agricultura, en la pesca, la ganadería”.

Relegan al campo

Parafraseando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Irazoqui Galaviz cuestionó ¿cuáles son los datos que tiene en relación a la agricultura como para relegarlos de esta manera?

“Si se sigue castigando de esta manera a la agricultura comercial, al rato vamos a depender, no al 70 o al 80 por ciento de la importación, sino que vamos a depender al 100 por ciento, porque aunque queramos desarrollar nuestra actividad, ya totalmente vamos a estar fuera del presupuesto”, mencionó, al resaltar que el incremento indiscriminado de hasta el 200 y 300 por ciento en los insumos obligaba a los legisladores a poner atención en la agricultura a fin de darle certidumbre al campo.

Leer más: ¡Es falso! Ana García Vilchis desmiente dichos de Ricardo Anaya por recorte en Presupuesto de Egresos 2022

El agricultor del norte de Sinaloa mencionó que si para el Gobierno federal es mejor alternativa las importaciones, de una vez por todas deberían informarlo para que los agricultores no sigan trabajando y poniendo en riesgo su patrimonio por conservar la soberanía alimentaria, que todavía depende en mayor porcentaje de lo que se produce en Sinaloa.

“Con este presupuesto le están pegando en el puro corazón al granero de México, que es Sinaloa, y quizá no importamos o no se nos valora como debiera, ni lo que representamos, pero debería importar lo que generamos y producimos para México y para todo el mundo”.

Presupuesto para el campo.

La ignorancia de los diputados

Gilberto Irazoqui Galaviz, quien fuera representante de diversas organizaciones agrícolas en el pasado y ahora trabaja de manera independiente con la agricultura comercial, dijo que el presupuesto aprobado por los legisladores es muestra del desconocimiento que tienen sobre la agricultura y lo que representa para la economía de Sinaloa y de todo México, aunado a que, en su mayoría, los diputados siguen una línea partidista.

“Los diputados tienen una línea que seguir y, desafortunadamente, al momento de pelear y votar para un mejor presupuesto aceptan la línea que les marcan, y aquí tenemos los resultados. El día que vengan a Sinaloa con los productores a quererse dar golpes de pecho y decir que pelearon por el campo, es cuando podemos reclamarles el no hacerlo, porque vimos las pancartas de cuatro diputados federales pidiendo un mayor presupuesto para el campo, pero no sabemos de qué manera lo hayan visto como para que estén orgullosos de haber apoyado al campo cuando en Sinaloa no lo vemos reflejado y los diputados le están quedando a deber muchísimo al campo sinaloense”, dijo.

Productores de temporal

En un análisis realizado por columnistas de Debate, expresaron coincidentemente en que el Presupuesto de Egresos de la Federación no beneficia a Sinaloa en materia agrícola, pese a mostrar un incremento porcentual de manera general en comparación al aprobado el año anterior.

Esteban Quintero consideró que, aún cuando se tiene presupuesto etiquetado en apoyo a la comercialización de granos y otro a los precios de garantía, estos precios de garantía están estipulados para productos de temporal, cuando en Sinaloa es mínimo el porcentaje de productores que trabajan de esta manera.

“En Sinaloa existen productores de temporal en la zona serrana, pero es la producción marginal comparada con la producción en los valles, como en el Valle del Carrizo en el Valle del Fuerte, en la región del Évora, en Culiacán, etcétera, entonces, como apoyo a la agricultura real no es un apoyo sustancial y no genera un cambio o beneficio en pro de la industria agrícola sinaloense”.

Mencionó como un gravísimo error etiquetar como apoyos agrícolas algunos programas asistencialistas como el de Sembrando Vida, el cual, dijo, no está enfocado a producción, sino a conservar el medio ambiente, según se ha dado a conocer por el mismo Gobierno federal.

“Lo único rescatable es que en Sinaloa el presupuesto tiene un mayor porcentaje en seguridad agroalimentaria y esto esperamos verlo reflejado en programas de sanidad vegetal, sanidad animal y en el caso de los porcicultores que tenemos ya inminente la entrada de la peste porcina africana y, entonces, se tienen que reforzar todos los candados en materia de bioseguridad”, explicó.

El analista también hizo referencia a las declaraciones del gobernador de Sinaloa sobre el presupuesto destinado al campo al destacar que no es malentendido de las bases de los programas, sino que el recurso debe estar etiquetado realmente para el apoyo agrícola y no para programas asistenciales.

El agro para la economía sinaloense

El analista Esteban Quintero pidió al gobernador y a los legisladores destinar el presupuesto a una realidad más cercana de Sinaloa. “Sinaloa, afortunadamente, es un estado con una agricultura especializada, tecnificada y pareciera que la actual Administración no tiene el mínimo interés en promoverla. Cabe recalcar que la agricultura, en términos del Producto Interno Bruto, representa el 11 por ciento en Sinaloa y también recordar que las exportaciones agroalimentarias representan uno de los grandes ingresos para este país, donde obviamente Sinaloa forma parte de ello, por eso la gran exportación de leguminosas y hortalizas que realiza el estado”.

En la cuestión política, el columnista dijo que con este presupuesto aprobado se observó la mano dura de la Cuarta Transformación.

“Fue clara la mano dura y el saber que la Cámara de Diputados, los legisladores no están dispuestos a dialogar. El bloque oficial pareciera que tiene ya una agenda y esta agenda es aprobar tal cual todo lo que venga por parte del Ejecutivo, porque no le vimos que le cambiaran una sola coma. En lugar de ello, la sesión donde se presentaron las casi 2000 reservas fue más un escaparate para ver escenas que no dignifican a un recinto legislativo. Notar y ejercer presión sobre nuestros legisladores que se olvidaron de ciertos sectores, como el turístico, el agrícola, incluso algunos órganos de Gobierno, como el INE, que disminuyeron su presupuesto, un ataque a estos organismos autónomos”.

Recalcó que el presupuesto recién aprobado refleja el interés de la Cuarta Transformación por beneficiar proyectos claves de la Administración federal. “Vimos un aumento en el presupuesto a los proyectos claves de su Administración, como el aeropuerto Ángel Flores, así como para proyectos insignias como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y no cedieron ante las presiones de la oposición, que son presiones válidas que representaban la voz de ciertos sectores donde no hubo un diálogo real en la Cámara de Diputados y fue aprobado tal cual”, agregó.

Más de 1 millón de hectáreas sin apoyo

Respecto al comentario vertido por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la semanera del pasado lunes 15 de noviembre, de que se han leído mal las bases de los programas de apoyo al campo, el agricultor Irazoqui Galaviz dijo que entonces es necesario que se promocione y divulgue a detalle entre los que pudieran ser acreedores de estos beneficios. “Con todo respeto al comentario del señor gobernador respecto al campo, pero entonces necesitamos que nos expliquen con palitos y manzanas y que nos demuestren dónde se está apoyando al campo, porque no lo vemos. Es necesario que se promocione, si es que existe, algún beneficio para el campo sinaloense”.

Recordó que el mismo mandatario estatal mencionó que los apoyos están dirigidos para la agricultura temporal, siendo esta mínima en Sinaloa, por lo que la agricultura sinaloense, de alguna manera, queda por fuera de estos beneficios. “Si es para los compañeros de temporal, está dejando por fuera más de un millón de hectáreas que se producen de riego y que nos ha consolidado, nos ha mantenido y nos ha distinguido como el granero de México y cómo lo que representa Sinaloa en producción de tantos productos que nosotros sacamos adelante y quisiéramos que se volteara a ver a la agricultura comercial y no nos vieran con ese desprecio con el que se nos ve y con esa óptica que se nos mira al productor sinaloense y al productor de la agricultura comercial”, indicó.

“Queremos que se nos vea por lo que somos: ese porcentaje que arriesgamos nuestro patrimonio y trabajamos todos los días para sacar adelante a nosotros mismos, a nuestras familias para darles el sustento, pero también llevar el alimento a las mesas de los sinaloenses, de los mexicanos y a muchos de los extranjeros”, lamentó el empresario agrícola.

¿Quiénes son los beneficiarios de los programas sociales?

En el mismo sentido, el también columnista de Debate Enrique Quiñónez dijo: “No hay nada más político que este presupuesto, porque todos aquellos programas, por rubros a los que se destina el presupuesto, son evidentemente sus prioridades, mientras que los otros pasan a ser simplemente un catálogo de buenos deseos o de discursos”.

En Sinaloa, recalcó, existe un monto importante en el PResupuesto, situación que celebró el gobernador, dijo, sin embargo, preocupa que en el tema agrícola viene desprotegida todavía la agricultura comercial, que es la columna vertebral de esta actividad en nuestro estado y es la que arroja los resultados positivos en materia económica.

“El presidente sigue destinando le recursos a los programas sociales que ya demostraron que no dan resultados positivos en el combate a la pobreza y que, por el contrario, se han arrojado bastantes anomalías en la Auditoría Superior de la Federación”.

Mencionó que no se conocen los padrones de beneficiarios de los programas asistenciales que promueve el Gobierno federal. “Tampoco se sabe si realmente están llegando los recursos a quienes se ostentan como beneficiarios y si lo están usando para lo que están destinados, como, por ejemplo, el programa de Sembrando Vida, y si además están cumpliendo con su cometido o todo lo contrario, en los resultados se arroja estas anomalías, hay opulencia, hay muchos números negativos y el utilizar dinero y el destinar recursos priorizando el atender estos programas que parecen capitalizar reforma electoral a favor del presidente no vienen a reactivar la economía, que es lo que debería ser prioridad para la Administración después de la pandemia”.

Economía

El agricultor comercial Irazoqui mencionó que, ante la aprobación del Presupuesto de Egresos la afectación es a la economía en general, puesto que el agro es el eslabón más importante en la derrama económica de muchos rubros.

Leer más: Por ley, ante una desaparición se pueden suspender pagos de créditos en México

Alzas

Agricultores en Sinaloa critican la falta de apoyos para la comercialización o subsidios para insumos. Gilberto Irazoqui demanda al gobierno federal al menos trabajar para frenar el alza indiscriminada en el precio de los insumos agrícolas. Dijo pueden hacerlo con Profeco, Secretaría de Economía y de Agricultura.