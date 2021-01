Polémica en Twitter por suspensión de cuentas afines a AMLO

Ciudad de México.- La red social Twitter bloqueó las cuentas de algunos usuarios que eran seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), supuestamente por "manipulación", con el argumento de que infringieron los términos y condiciones, lo que provocó infinidad de reacciones y polémica en la plataforma.

Las cuentas @Miriam_June, @LOVREGA y @ElReyTuitero, quienes seguían la cuenta del presidente Andrés Manuel López Obrador y eran aparentemente afines a su gobierno, fueron suspendidas por la red social.

Llama la atención que hace apenas unos días, AMLO denunció que el director de Twitter para México y Latinoamérica es cercano al Partido Acción Nacional (PAN).

El día de ayer, la cuenta @TwitterSeguro, compartió una serie de publicaciones en las que señala que la red social no permite el spam ni ningún tipo de manipulación de la plataforma.

"Definimos manipulación como el uso de Twitter para llevar a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas que confundan a las personas o que obstaculicen su experiencia (...) Esto incluye el uso de información engañosa en el perfil de la cuenta para llevar a cabo acciones de spam, obstaculización o acoso. Por ejemplo cuentas con fotos de perfil o biografías robadas o copiadas".

Twitter señala que no permitirá ningún tipo de "manipulación" de la plataforma. Foto: Twitter/@TwitterSeguro

Algunos personajes políticos criticaron la medida implementada por Twitter México y lo calificaron como una censura que coarta la libertad de expresión, como el exsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y aspirante a la gubernatura del estado de Sonora, Alfonso Durazo, expresó su preocupación por la suspensión de tuiteros afines al proyecto de la Cuarta Transformación que dirige el presidente López Obrador.

Preocupa sobremanera la suspensión de cuentas de tuiteras y tuiteros afines al proyecto de la #4T. La libre expresión es pilar esencial de nuestra Constitución y principio fundamental del proceso de cambio que vivimos", escribió Durazo.

"Hago un llamado a @TwitterMexico a rectificar decisiones que no contribuyen al indispensable debate abierto de nuestra vida pública en las redes sociales", añadió.

Alfonso Durazo se pronunció respecto a la suspensión de cuentas afines a la 4T. Foto: Twitter/ @AlfonsoDurazo

Como era de esperarse, la suspensión de las cuentas afines al gobierno de AMLO provocó un sinnúmero de reacciones entre los usuarios de la plataforma, y mientras unos expresaban su indignación por el bloqueo, otros lo celebraban. Incluso muchos comenzaron a compartir capturas de publicaciones de cuentas que según consideraban, también deberían ser suspendidas.

Estimados @TwitterMexico les recuerdo nuestra Constitución

en su Art7 “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. ... Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión” pic.twitter.com/VWS9F0aVYb — Javier Hidalgo (@Javier_Hidalgo) January 22, 2021

Cabe señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado haciendo mención de la redes sociales durante sus conferencias mañaneras, al señalar que está en contra de que estas prohíban la libertad de expresión, luego de que Twitter y Facebbok suspendieron las cuentas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajo el argumento de que sus publicaciones incitaban a la violencia.

Hace un par de días, señaló al directivo de Twitter México, Hugo Rodríguez Nicolat, de haber sido militante o simpatizante muy cercano del PAN.

El que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN y como mi pecho no es bodega... Sin embargo, solo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promueva la creación de granjas de bots", señaló.

Más tarde, Twitter México publicó una serie de mensajes en los que menciona que ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de las políticas y o acciones de cumplimiento de la plataforma.

"Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa", menciona el tuit.

"Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento. Y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares (...) La labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto", añade.

Por último, menciona: "reiteramos que seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas, la evolución de las mismas y su aplicación, a la vez que siempre cuidaremos por la seguridad de nuestros empleados".

Solo para aclarar a Twitter México:



AMLO sólo expuso los sesgos que pueden tener las decisiones de su equipo directivo.



Quedan expuestos los perfiles que contratan: Sin Moral, Ni Valores, Ni Principios.



Vaya CV del director de @TwitterMexico ... ����



pic.twitter.com/zmpXh0S4WD — Iñaki Levy (@ElPoderdelaInfo) January 20, 2021

La realidad es que desde siempre Twitter censura a cuentas proamlo y pro #4T sin ninguna razon valida, pero hay muchas cuentas antiamlo y anti #4T que atacan a la familia del Presidente, esposa, hijo menor, y twitter nunca hace nada al respecto. — Armand ���� News (@realpuchito) January 22, 2021

L@s que NO estén conformes con los términos y condiciones de está red social se pueden ir a cualquier otra en especial los de la cuatrote pic.twitter.com/8t7Jw6LsJZ — Moises Barajas Mx (@MoisesBarajasMx) January 22, 2021