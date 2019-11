Polevnsky amplia su mandato en Morena por 90 días más 

Cd. de México, México.-Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta de Morena, rechazó la interpretación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido, la cual dijo que su mandato podría prorrogarse legalmente solo cuatro días, del 20 al 24 de noviembre, cuando se celebre un Congreso Nacional morenista, y dijo que tiene al menos 90 días más.

"Lo que ellos dicen es que la actual dirigencia termina el día 20 de noviembre y que convocarían para el día 24 a elecciones", indicó.

La dirigente consideró que esa es una interpretación errónea porque la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que anuló el proceso electoral en Morena dio un plazo de 90 días para convocar y organizar nuevas elecciones internas.

"Yo creo que no sabe lo que está diciendo (la comisión). Déjame decir, primero, la sala superior nos dio 90 días para reponer el proceso y mandata que sea el Comité Ejecutivo Nacional quien lo haga, entonces nosotros tenemos que hacer todo los que nos mandató la sala superior para cumplir con todos, es la última autoridad y es con lo que tengo que hacer", señaló.

Convocamos al Congreso Nacional Extraordinario para el 17 de noviembre, buscamos reformar el estatuto e institucionalizar la elección por encuesta. @EnfoqueNoticias @allizesalgado #Yeidckol — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) November 12, 2019

Comentó que la Comisión de Honestidad, luego de la reunión que realizó hace unos días con el Consejo Nacional, determinó que como el Estatuto dice que el 20 de noviembre tendrían que hacerse las asambleas, ese día todos terminarían con sus cargos dirigentes.

"Sí, así sería en una forma regular, pero eso se cambia con la resolución de la sala superior", apuntó.

Rechazó que se pueda convocar a elecciones el 24 de noviembre porque el mandato es de 90 días de preparación y es necesario cumplir con tareas previas en el partido, como la afiliación y credencialización de militantes.

"Lo que ellos dicen es que la actual dirigencia termina el día 20 de noviembre y que convocarían para el día 24 a elecciones. ¿Pero cómo si el 20 terminan, cómo vas a elegir el 24?, ¿quién te lo autorizó si la sala superior nos está dando 90 días, y si es como ellos dicen pues el 20 terminamos todos, incluyéndolos a ellos?", se preguntó.

Para la morenista, hay contradicciones en esos dichos y esas decisiones.

Yeidckol Polevnsky asegura que permanecerá 90 días en la dirigencia nacional de Morena, no cuatro días más. | Reforma

"Si los que saben son los de la sala superior y dieron 90 días para que se reponga y al que comprometen a hacerlo es al Comité Ejecutivo Nacional (y) tenemos que hacerlo", contestó.

Entrevistada en las instalaciones de la Corte luego de asistir al informe de labores del presidente del TEPJF, Polevnsky aseguró que hasta el momento los trabajos para el congreso convocado para el 24 de noviembre siguen su marcha con normalidad, aunque no precisó, ante las nuevas condiciones de la anulación del proceso por el tribunal, cuál sería su alcance.

"Hasta este momento seguimos en marcha; vamos a ver si no hay algún cambio que hagan", respondió.

La dirigente afirmó que una de las dificultades es no entender que Morena no puede ya seguir solo como movimiento, pues es un partido político con registro, que tiene que crear una estructura y debe de cumplir con requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos.

Intervención del TEPJF

Interrogada sobre su valoración en torno a la intervención del tribunal electoral en la vida interna de su partido, dijo que no agradarle del todo, pero la reconoció como una vía para enfrentar diferencias.

"¿Cómo me siento? Pues muy avergonzada, me duele en el alma, me siento apenada, me hubiera gustado que hiciéramos las cosas distinto, pero hay gente que trae costumbres y trae diferencias y cuesta trabajo apegarse y sobre todo entender que no somos solamente un movimiento, somos un partido y a la hora que tú te decides a convertir en partido te tienes que apegar a las leyes. Hay una ley de partidos electorales (sic), está la Constitución y tienes que cumplir con todo, porque tenemos responsabilidad jurídica", contestó.

Polevnsky no fue clara ante las insistentes preguntas de si se postulará nuevamente como candidata a la dirigencia nacional de Morena en los comicios que se tendrán que convocar y reconoció que hay jaloneos internos intensos.

"En este momento yo creo que ese no es el tema, ni siquiera es importante. No para mí. Para mí ahorita lo importante, lo trascendente, es que hagamos la reafiliación primero que nada, y segundo, la credencialización y luego la modificación de estatutos, para que el Estatuto no sea el de un partido de oposición minoritario, sino de un partido en el poder, que tenga reglas muy claras que no permita todo lo que hemos vivido y hemos pasado, porque no se lo deseo ni a mí ni a nadie que pudiera ser presidente de partido. Y ser presidente del partido en esas condiciones, la verdad ...para nadie", expuso.