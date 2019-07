Policías Federales fueron malinformados, hubo mano negra: AMLO

México.- "Policías Federales fueron malinformados (...) pero también hubo mano negra", dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en la conferencia matutina de prensa, quien acusó a campañas fabricadas a través de las redes sobre información falsa.

El presidente de México acuso una campaña mediática a través de redes sociales con la utilización de "bots", los cuales simulan ser usuarios reales, pero en realidad son empresas que se dedican a generar bots programados, o actuar como usuarios falsos para simular una postura en tendencia.

Cuando los Policías Federales se enteraron de que "desaparecería su fuente de trabajo", como indicaba la información falsa a través de las redes sociales, existió una preocupación legítima, indicó el presidente de México.

Sin embargo, López Obrador dijo que si bien los policías tienen la libertad de manifestarse como cualquier otra persona, indicó que en algunos casos actuaron sin la información correcta, y además malinformados, donde se les dijo que iban a quedar sin trabajo y les quitarían sus prestaciones, cuando esto no era preciso.

"Existe esa manipulación", acusó AMLO, sin embargo agradeció al pueblo de México el combate a la desinformación que también se dio por redes sociales. Dijo que "ya no se dejan engañar".

(La manipulación) No prospera porque la verdad, la gente está muy despierta, pueden montar una campaña, y utilizan robots, y no pasa, no tienen buenos resultados por los ciudadanos