Políticos tradicionales de oficina no tienen futuro, opina AMLO

México.- Andrés Manuel López Obrador dijo que los políticos tradicionales de oficina que no tienen contacto con el pueblo no tienen futuro, esto tras pedirle su opinión por las discusiones entre Batres y Monreal al interior de Morena, lo cual generó polémica y fue calificado de la primera gran crisis del partido.

"No estoy participando en cuestiones partidistas", inició López Obrador, quien dijo no estar activo como militante, pero abordó el papel del político en México hoy en día, que a su ver, debe transformarse pues el pueblo mexicano ha cambiado su mentalidad.

Esto es confirmado por diversas encuestas e indicadores sobre la confianza en los políticos y los funcionarios públicos desde hace años en México.

No solo para este caso, sino para otros, quienes nos dedicamos al noble oficio de la política, tenemos que actuar poniendo por delante los ideales

Dijo el presidente, quien ha reiteró que son los principios y el profundo amor al pueblo lo que un político debe llevar por delante en sus acciones antes que su beneficio personal. "Si no hay ideales no se puede hacer política".

AMLO presume fin de políticos oportunistas

El mandatario espera que los "políticos tradicionales", como calificó a quienes "sólo piensan en cómo colarse", ya no tendrán cabida en el gobierno, pues "no ayudan en nada, y no tienen futuro, porque el pueblo de México ya es otro, hubo un cambio de mentalidad".

Es este cambio de mentalidad en los mexicanos lo que llegó para "cambiar todo", y es en esto en lo que López Obrador confía para que los políticos oportunistas ya no estén en el poder, dijo que ahora "se sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos, y quien es trepador, un oportunista, un politiquero", dijo.

Ya pasó el tiempo en que la políticia era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legitimos que fueran, ya no ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales

Política en beneficio de la gente

AMLO espera que los políticos actuales además de tener convicciones, sean capaces de la entrega total a la causa pública. "No son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cargos, en este caso a la transformación del país, la política es hacer historia, y para eso se requieren ideales".

en general, si se quiere hacer política, se tiene que trabajar en beneficio de la gente. No desprenderse de la gente, estar en comunicación permanente, recoger los sentimientos; una enseñanza del general Cardenas

"Quien escribió en sus memorias que le causaba molestia y tristeza que los políticos no escucharan a la gente, o que rápido querían deshacerse de alguien que les estaba planteando un problema. El que no escucha a la gente no es político".

López Obrador acusa a los políticos elitistas

El presidente acusó la tradición política del elitismo, "el que comía, desayunaba, cenaba con políticos, el que hacía visitas a influyentes para tener posibilidades de acomodarse, se llegó a pensar que no existía el pueblo, que lo que contaba era hacer ese trabajo de relación pública, y de mantener influencias y que con eso podían pasar de diputados a senadores, llegar a gobernadores incluso presidentes".

Acusó AMLO a políticos que sin tener contacto con el pueblo se volvían famosos con la publicidad, "antes se llamaba propaganda, luego publicidad, porque ya demanera descarada era vender un producto, porque la propaganda era dara conocer ideas".

Así como se introduce un producto chatarra en los mercados, así se proyectaba a los políticos, de repente no eran conocidos y empezaba la pubicidad, empezaban a posicionarlos

Dijo el mandatario mexicano, quien aseguró que el poder solo tiene sentido y se conoce en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Posteriormente, tras decir que era su opinión, invitó a que todos los políticos a acercarse al pueblo, y no temer a las discrepancias o polémicas.

"Lo más importantes es hacer política para el pueblo, más el que está todo el tiempo en la oficina, que no sale, que no habla con la gente, que no le da el sol, hasta se puede enfermar, agarran un amarillo burócrata".

López Obrador le desea a Morena no abandonar la lucha

Le deseó a su partido que le fuera muy bien, y pidió que se trataran los asuntos internos que mantuvieran sus principios e ideales y no buscar el poder por poder, así como no abandonar la lucha por la justicia.