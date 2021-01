Políticos y empresarios dan su apoyo a Mario Zamora en Sinaloa

Sinaloa.- El día de ayer se registró como precandidato para la coalición Va por Sinaloa, el senador Mario Zamora, y ante el suceso políticos y empresarios del estado opinaron mostrando su apoyo a Zamora. Este medio, Debate, reunió algunas de las muestras de resplado que se han hecho escuchar en torno al senador.

Nuvia Mayorga, Senadora del PRI, apoya a Mario Zamora

Es un orgullo para el grupo parlamentario del PRI que Mario Zamora sea el precandidato a la gubernatura de Sinaloa, expresó Nuvia Mayorga Delgado. La senadora del Partido Revolucionario Institucional acudió a los registros del precandidato, en donde mencionó que siempre ha sido un hombre muy comprometido en el Senado, defendiendo el tema agrario y otros como salud, siempre buscando apoyar al estado. "Es un orgullo para el grupo parlamentario del PRI, por eso venimos a acompañarlo como parte de compañerismo como senador de Sinaloa". Manifestó todo su apoyo hacia él y la alianza, en donde confía que harán lo mejor por Sinaloa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La gente mostró su apoyo hacia Mario: Diego Ley López, Empresario

Diego Ley López reiteró su apoyo a Mario Zamora como precandidato a la gubernatura de Sinaloa por la coalición PRI, PAN y PRD, y acudió a su registro en las instalaciones del PRI. Dijo que a pesar de que se les pidió a los militantes no asistir, no pudieron evitar que las personas mostraran su apoyo a los candidatos. "Son personas que vienen a mostrar su apoyo a Mario, que es una persona que ha tenido un trabajo muy grande, muy fuerte en las comunidades de todo el estado, y esta es una de las respuestas". Manifestó que será una contienda muy reñida y considera que en ambas partes tienen posibilidades, tanto Morena y la alianza del PRI, PAN y PRD.

Mario tiene el talento y lo vamos a apoyar: Aarón Rivas Loaiza, Exalcalde de Culiacán

"Mario será el candidato y seguramente el gobernador, tiene el talento y lo vamos a apoyar para que se logre el proyecto y que a los sinaloenses les siga yendo bien. Tenemos al mejor gobernador del país y queremos que así continúe", dijo el exdiputado local, Aarón Rivas, quien consideró que cualquier inconformidad sobre esta decisión será subsanada, pues recordó que las pasiones políticas son así, pero el PRI siempre se pone de acuerdo y sale unido. Sobre sus aspiraciones políticas y las versiones que lo ubican como posible candidato del PRI a la alcaldía de Culiacán, dijo que esperará al día 29 para los registros, "hasta lo último para decidirlo entre todos juntos", añadió.

Leer más: Mario Zamora sabe lo que necesita Sinaloa: Miguel Ángel Osorio Chong

Javier Lizárraga, Secretario de Economía, refrenda su apoyo a Mario Zamora

El secretario de Economía, Javier Lizárraga Mercado, acudió al registro de Mario Zamora para darle su apoyo como precandidato de la coalición PRI, PAN y PRD. Tras afirmar haber pedido permiso como funcionario para estar presente en el evento político, el servidor también habló de las versiones que lo ubican como el próximo candidato de la alianza por la alcaldía de Mazatlán, y aunque aseguró que no ha recibido la invitación formal, sí está listo.

"Estoy listo para asumir el rol, pero ahorita estamos con todo con Mario Zamora. Estoy listo por si llega a pasar, pero si no, sin problema continuaré en la Secretaría, si así lo considera el gobernador".

Con Zamora aseguran una buena representación: Aglaeé Montoya, Presidenta Angostura

La presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, manifestó que el senador Mario Zamora Gastélum será una esperanza para los angosturenses para que sigan adelante, como precandidato a gobernador por el PRI. "Él conoce las necesidades de los angosturenses y sobre todo lo que más duele: el campo, y él conoce perfectamente las necesidades de todos los jornaleros agrícolas. Nos augura un progreso para Angostura con Mario Zamora de gobernador", expresó la mandataria. Comentó que el senador desde años pasados ha demostrado hacer buenas representaciones en otras instancias, por lo que les irá muy bien con Mario Zamora.

El trabajo de los priistas habla por sí solo: Pier Angely Camacho, Alcaldesa de Salvador Alvarado

"Felicito al senador Mario Zamora por la precandidatura que tiene en nuestro Partido Revolucionario Institucional. Es un hombre de trabajo y de lucha, además de ser un militante que ha sobresalido. El trabajo de los priistas habla por sí solo. Somos un partido que siempre se ha caracterizado por la unidad, por apoyar a los candidatos, por trabajar en el campo, por la cercanía con la ciudadanía, además de tener una militancia que nos fortalece. El partido tiene un punto a favor y es todo el trabajo que el actual gobernador, Quirino Ordaz Coppel, ha hecho en todo el estado, y la prueba ha sido que ha repuntado en las encuestas. Estamos seguros que el senador es buena opción".

Leer más: Mario Zamora, descendiente de famiilias pioneras de Los Mochis

Mario es un buen cuadro que va a ser gobernador: Francisco Javier López, Pte. del PRI en Mocorito

"No tenemos la menor duda de que Mario Zamora va a ser nuestro gobernador en Sinaloa, porque es un hombre que hace clic con los campesinos, los jóvenes, las mujeres, los comerciantes, los maestros y con todos los demás sectores, y esto no es obra de la casualidad, sino porque conoce lo que le duele a Sinaloa y lo mejor de todo es que sabe cómo dar resultados. Muchos empiezan a especular que nuestro precandidato viene por la revancha, ya que él fue contendiente en la senaduría, y hoy el destino y la política lo vuelve a poner nuevamente cara a cara. Los ánimos están más renovados, los priistas tenemos una estructura muy firme y bien aceitada para dar lo mejor en este proceso electoral y ganar".

Irízar destaca tenacidad de Mario Zamora: Aarón Irízar López, Exsenador

"Llegó el tiempo límite de la convocatoria para sacar nuestro candidato a la gubernatura, y debemos sacar al que represente la competitividad suficiente para construir la victoria. Estoy convencido que la opción es el senador Mario Zamora, un joven inteligente, tenaz, decidido y valiente, que puede llevar decididamente la responsabilidad como candidato y seguramente como gobernador, al mejor destino para Sinaloa. Tiene las habilidades, las destrezas y el conocimiento para hacerlo. Los invito a que lo hagamos en unidad y fortaleza todos los priistas. Si bien había hombres y mujeres con sobrado talento, uno tiene que ser nuestro candidato".

Trabajaremos juntos en unidad: Alfredo Villegas, Diputado federal del PRI

Alfredo Villegas asistió al registro como precandidato a la gubernatura para el estado de Sinaloa de Mario Zamora, al frente de la alianza PRI, PAN y PRD. El diputado federal reiteró su apoyo hacia Zamora, pues aseguró que ya había mencionado en varias ocasiones que si era un candidato del Revolucionario Institucional, mostraría todo su apoyo. "Yo ofrecí que si un priista estaba al frente, ya sea Chuy Valdés o Mario, y fue Mario al que corresponde sumarnos y aquí estamos haciendo la fuerza y la unidad para ganar". Manifestó que se mantendrán en un una línea de unidad y de trabajo en conjunto para que la alianza pueda triunfar en las elecciones.

Vamos a apoyar a Mario, dice Pío Esquer, Empresario agrícola

El aspirante a la candidatura de la coalición PRI-PAN-PRD a la diputación federal por el distrito 05, Sergio “Pío” Esquer Peiro, respaldó el registro de Mario Zamora como precandidato a la gubernatura este viernes. "Nosotros nos alineamos siempre con el partido", dijo.

El empresario y exlíder agrícola se dijo listo para preregistrarse y formalizar su aspiración a la candidatura a diputado federal, y reiteró que su principal propuesta es mejorar las condiciones y calidad de vida de los sinaloenses a través de su representación en el Congreso, con leyes que vayan dirigidas a ellos y sobre todo con la aprobación de presupuestos que vayan dirigidos al campo y a la actividad primaria del estado, porque actualmente están abandonados.

Ahora, a hermanarnos: Zenén Xochichua, Exalcalde de Ahome

El exalcalde de Ahome, Zenén Xochihua Enciso, expresó su apoyo a la coalición PRI-PAN-PRD, lo que ve como el mejor proyecto para Sinaloa. Opinó que Mario Zamora es una buena opción para representar dicha alianza, sobre todo para Sinaloa. Agregó que no se quiere adelantar en sus aspiraciones, por lo que esperará a ver qué es lo que decida el Partido Revolucionario Institucional para sumarse en alguna candidatura. «Independientemente de si me toca o no estar en alguna candidatura, vamos a apoyar con todo a la alianza», manifestó. Xochihua Enciso recordó que en una ocasión le ganó a Mario Zamora la presidencia de Ahome, y que ahora les toca hermanarse. El panista comentó que todos los panistas, priistas y perredistas se tienen que hermanar para dar una buena batalla y salir triunfantes.

Será un candidato de altura, afirma Bernardino Antelo, Director del INAPI

Bernardino Antelo Esper, director del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, dijo que todos los priistas se encontraban contentos para participar en los procesos electorales, así como para apoyar a Mario Zamora Gaxiola. "Creo que Mario Zamora será candidato de mucha altura, conocimiento y capacidad, y nos toca a todos los priistas hacer el trabajo para fortalecerlo", manifestó. Indicó que espera que la alianza pueda encabezar las elecciones en conjunto con los otros partidos. Comentó que, más allá de sus aspiraciones como alcalde del municipio de Ahome, esperará el momento para estar en la competencia. Es su deseo plantearle a sus superiores las aspiraciones para poder dejar su cargo y encargarse de la precandidatura.