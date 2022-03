"Politiquillo de rancho": Claudio X. González revive crítica de Leo Zuckermann contra AMLO

" El presidente López Obrador está desesperado . Ya no sabe qué responder sobre el escándalo relacionado con uno de sus hijos o cómo cambiar el tema de conversación pública", planteó Zuckermann sobre AMLO y la "casa gris".

Leo Zuckermann advirtió que el presidente se encuentra "desesperado", pues no sabe qué hacer para desmentir la polémica vida de lujos de su hijo mayor en Houston, por lo que decidió recurrir a la táctica de "matar al mensajero".

"..después de lo que hemos visto en los últimos meses, y sobre todo en los días más recientes, ¿cómo no estar de acuerdo en que estamos en un claro proceso de regresión democrática liderado desde la mismísima Presidencia de la República ?", compartió Claudio X. González citando de nuevo a Zuckermann.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.