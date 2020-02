Pondremos un hasta aquí al Gobierno, afirma Felipe Calderón

Cd. de México, México.-El expresidente Felipe Calderón afirmó que la nueva organización que encabeza, México Libre, pondrá un límite a los excesos de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Al celebrar la asamblea nacional constitutiva de dicha agrupación política, el expanista lanzó fuertes críticas a decisiones que han conducido al País a una recesión y a niveles de violencia históricos.





"Sabemos que deben de estar en las Cámaras y en el Gobierno, en las alcaldías y en los estados, los mejores mexicanos, los más auténticos, los más honestos; México Libre, por eso, crece como la fuerza ciudadana que le va a poner un hasta aquí a los abusos del Gobierno", afirmó.

Felipe Calderón criticó los niveles de violencia históricos que se han alcanzado en México. | Reforma



"(México Libre) nace en el contexto de un país que sufre no sólo los avatares que el destino puede proveer a cualquier nación, sino que también está siendo marcado por la indolencia, por la impericia, por la soberbia de un gobierno insensible que no oye, que no escucha y sostiene diariamente el torpe monólogo de la insensatez".



Calderón adelantó que, de obtener el registro, su partido participará en las elecciones federales intermedias de 2021 para la renovación de la Cámara de Diputados.



"Nos alegra el corazón esta asamblea porque sopla hoy en México una bocanada de aire fresco sobre la vida pública del país, porque hoy está naciendo la opción política que va a equilibrar el poder, la opción política que postulará a 300 mexicanos en cada uno de los distritos electorales del País para arrebatarle la mayoría al autoritarismo", refirió.



El exmandatario federal aseguró que, con más de 233 mil afiliados a nivel nacional, México Libre tiene más militantes que partidos políticos existentes.

Con México Libre se logrará tener más militantes que el PAN y Morena, externa Calderón. | Reforma



Además, fustigó a otros partidos que buscan el registro al considerarlos afines al Gobierno.



"Los partidos que están buscando el registro son movidos por el corporativismo, otros más, construidos sobre la manipulación de lo religioso. Todos esos partidos por cierto, curiosamente, lógicamente, serían afines al actual Gobierno. La única fuerza opositora que nace no para estar del lado del gobierno, sino del lado de los ciudadanos, es México Libre.



"México Libre ya es la fuerza política mayor, porque tenemos más militantes que Movimiento Ciudadano, que el Partido Acción Nacional y más militantes que Morena, el partido del Presidente", afirmó.



Calderón criticó la "inhumana injusticia" de quitarles los medicamentos a los niños con cáncer y el desmantelamiento del programa de estancias infantiles que beneficiaba a madres solteras.



"Quienes establecimos las estancias infantiles, quienes dimos el tratamiento gratuito para mujeres, quienes creamos el programa de Oportunidades o el Seguro Popular, es decir, quienes más hemos apoyado a los pobres, fuimos nosotros, y quienes cancelan las estancias, el Seguro Popular, quienes cancelan Oportunidades, quienes cancelan la gratuidad con el presupuesto de los más pobres, son los que ahora gobiernan. No se equivoquen y pónganse ustedes las etiquetas.



"Sabemos que México no se divide entre chairos o fifís, México es mucho más grande que eso y mientras que el Gobierno no lo entienda el cargo le seguirá quedando demasiado grande", sostuvo.