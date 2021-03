Pone AMLO en entredicho la actuación de la ONU frente al monopolio de vacunas Covid-19

México.- Ante la escases de vacunas contra Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la nula intervención por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que el reparto de los antígenos sean equitativos en cada país evitando que se siga presentando el panorama actual en donde unos tienen muchos y otros ni uno solo.

El titular del Poder Ejecutivo Federal se preguntó si es que a caso se trató de un mero simulacro la iniciativa que había propuesto e impulsado México ante el organismo mundial sobre el acceso en igualdad de condiciones de parte de las naciones desarrollada y en desarrollo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante su conferencia de prensa matutina, de nueva cuenta, como en anteriores ocasiones, expuso que únicamente 10 países concentran el 80% de las vacunas contra SARS-COV-2, mientras que 120, entre ellos México, solamente tienen el 20% restantes. Lamentó, además, que 80 naciones no tienen ni una sola dosis del biológico.

Leer más: AMLO asegura que no habrá condena contra provocadores en marcha del 8M

En este sentido, el mandatario federal puso en duda el actuar de la ONU ante esta situación, cuestionando si la aprobación unánime de la solicitud hecha por México sobre la distribución equitativa entre países fue nada más algo que quedó en el plano de lo formal.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que tiene que haber solidaridad porque si no, todo es pura demagogia y en una circunstancia como esta lo que se nota es el acaparamiento, el egoísmo, el darle la espalda a otros seres humanos. ¿Dónde queda la fraternidad universal?”, subrayó.

En este tenor, señaló que la iniciativa colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19 (Covax) solamente ha repartido, hasta la fecha, 4% de antígenos contra Covid-19.

Leer más: Promete AMLO investigar supuesta deforestación de 73 mi hectáreas por Sembrando Vida

México tiene contratos, pero empresas no cumplen

El ejecutivo federal hizo de conocimiento público que su gobierno ha logrado pactar en diversos contratos 140 millones de dosis con diferentes empresas farmacéuticas fabricantes del biológico.

No obstante, recalcó que el problema radica en que estas compañías no cumplen con las dosis pactadas ni con el plazo en el que estas deberían llegar a territorio nacional, es por ello que no se ha logrado una mayor rapidez en la campaña de vacunación a nivel nacional.