Pone INE alto a la sobrerrepresentación por vía plurinominal en Cámara de Diputados

México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló, por mayoría, un convenio en el que se determinan criterios sobre la asignación de cargos por la vía de representación proporcional (plurinominal) con el objetivo de evitar que haya una sobrerrepresentación en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

De acuerdo con lo referido por el órgano electoral estas nuevas pautas ayudarán para que se asegure que los votos que los ciudadanos realicen en las urnas en las próximas elecciones del 6 de junio se vean reflejadas de forma efectiva en los espacios de la Cámara de Diputados.

Cabe mencionar que este acuerdo establece que aquellos aspirantes que logren obtener un distrito por mayoría relativa, la conquista del cargo público solo se contará para el partido político para el que militan.

Para llevar a cabo lo anterior, el INE corroborará la "afiliación efectiva" de cada uno de los candidatos que hayan ganado una curul por la vía plurinominal, lo que significa que tales personas tendrán que aparecer en el padrón de los militantes de la asociación partidista en el corte del futuro 21 de marzo.

A lo que se quiere rehuir es que, amparándose en las coaliciones que se han hecho, algunos de los lugares legislativos se obtengan con la afiliación a un partido concursando con el emblema de otro, es decir, se busca evitar que se distorsione la representación proporcional, puesto que ello perjudicaría el voto de la ciudadanía.

Cabe señalar que el acuerdo también contempla que el INE asignará diputaciones por la vía plurinominal cuidando que no se tenga más allá del 8% de sobrerrepresentación. Lo anterior no únicamente aplicará para partidos políticos, sino también para sus respectivas coaliciones.

Morena acusa al INE de obstaculizar que obtenga mayoría

Al respecto, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena salió a denunciar que el órgano electoral lo que quiere es impedir que ellos obtengan la mayoría en la Cámara de Diputados. Además, denunciaron, que el INE se está metiendo en el terreno legislativo, facultades que no le pertenecen.

En respuesta, el consejero presidente Lorenzo Córdova indicó que el INE no está legislando, sino que solamente dictando algunas normas debido a que el Congreso no reglamentó en la materia. Aunado a ello, argumentó que lo que se estableció determina lo qué hará el organismo y no cómo deberá actuar los partidos políticos.