Ponen código de conducta a funcionarios 

Ciudad de México.- A partir de hoy los funcionarios del Gobierno central deberán seguir un código de conducta avalado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En la Gaceta del Gobierno, la Mandataria presentó el documento al cual deberán sujetarse, principalmente, las unidades administrativas adscritas a la Jefatura de Gobierno.

"El presente Código de Conducta de las Unidades Administrativas (...) es un elemento de la política de Integridad (...) que expone los principios y valores del servicio público y proporciona Reglas de Integridad para el correcto comportamiento".

"Así como para formar una ética e identidad profesional compartida y un sentido de orgullo de pertenencia al servicio público que contribuya a una percepción ciudadana de confianza en el Gobierno, sus instancias y su personal", señala la publicación.

No aceptar regalos, no sacar ventaja de información que posean, supervisar que sus subordinados actúen correctamente, abstenerse de tener abuso de autoridad con sus empleados y no condicionar apoyos, son algunos de las instrucciones dadas.

"La falta de atención y cumplimiento del presente instrumento, dará lugar a sancionar en términos del Código de Ética", subraya, sin embargo, en el documento no están específicas las sanciones correspondientes.

El 12 de octubre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dieron a conocer los lineamientos para la emisión del Código de Ética a nivel federal, el cual fue emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.