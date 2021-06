Por alejarse de la clase media, Morena perdió votos: Citlalli Hernández

México.- La secretaria general del partido Morena, Citlalli Hernández, consideró que la pérdida de votos de su partido tuvo como principal causa el hecho de que el gobierno de la Cuarta Transformación se "alejó" de la ciudadanía que pertenece a la clase media mexicana.

El pasado viernes durante su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que la clase media fue la que menos apoyó a Morena, acusando a los miembros de la misma de "aspiracioncitas" y "egoístas" por no haber votado a favor de su fuerza política, además de señalar que fueron "influenciados" por la "guerra sucia" en su contra.

En entrevista para The Associated Press, Hernádez Mora reconoció que aunque el Movimiento Regeneración Nacional fue el más votado en las pasadas elecciones del domingo 6 de junio, no se obtuvieron los resultados que se esperaban.

Preciso que dejar de lado la construcción de un discurso que conecte con la clase media, la cual sostuvo que "históricamente" ha acompañado a la izquierda mexicana, hizo que se viera reflejado en el "voto de castigo" de la Ciudad de México.

De acuerdo a su visión, el abandono de la clase media en la jornada electoral no tiene relación alguna con la gestión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ni con el manejo de la pandemia de Covid-19 en el país, así como tampoco con el colapso de la Línea 12 del Metro de la CDMX, en el que murieron 26 personas, sino que en la capital se ponderó la "óptica nacional".

La ex senadora sostuvo que los votos que obtuvieron los partidos de oposición tuvieron como motivo "la guerra sucia" que desplegaron durante los meses de campaña en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que destacaron los desaciertos del mandatario federal.

No obstante, Citlalli Hernández consideró que el principal reto para Morena es vencer la división al interior del partido, indicando que el mayor problema es que no tienen claridad hacia dónde van.

Detalló que el presidente López Obrador creó al Movimiento Regeneración Nacional a partir de actores políticos de muy diversas procedencia, esto tras sus dos intentos fallidos de conquistar el Poder Ejecutivo Federal en 2006 y 2012.

A consecuencia de ello, expuso que el partido guinda no ha madurado debido a que se pasó sus primeros cinco años, fue fundado en 2014, enfocado en que López Obrador pudiera llegar a ser presidente de la República, mientras que empleó los otros dos conflictuado interiormente.

Destacó que ella ve dos grandes visiones al interior de Morena: por un lado, quienes buscan replicar lo que se hacía en el pasado; por otro lado, los que buscan renovar por entero la práctica política que no les gustan de administraciones pasadas.

Indicó que la polarización se vio reflejada en las elecciones a algunas candidaturas, como el caso del senador Félix Salgado Macedonio, postulado en primera instancia por la gubernatura de Guerrero y quien finalmente perdió el registro por no cumplir con sus obligaciones fiscales, aunque terminó ganando su hija Evelyn Salgado Pineda.

Asimismo, enfatizó que resulta contradictorio que el partido del presidente López Obrador tenga en su fila a personalidades "recicladas" de otros partidos políticos, asegurando que eso provoca disgusto por parte de la ciudadanía que está harta de la política tradicional.

Por último, aunque no criticó al mandatario federal, destacó la necesidad que tiene de "matizar" el discurso que emplea, a la vez que reconoció que no se expresa como muchas feministas desean.

