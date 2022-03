Por "dañina", PAN propone votar rápido reforma eléctrica de AMLO y rechazarla

México.- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República adelantó que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no será aprobada.

Por lo anterior, el senador panista Damián Zepeda aseguró que lo mejor será que la iniciativa de enmienda en materia energética se vote y se rechace lo antes posible, ello al considerar que la también conocida como "contrarreforma energética" es dañina para México al impulsar la producción de energía eléctrica más cara y sucia.

“Y desde ahora le decimos al Presidente y Morena que no va a pasar. No le daremos los votos. Lo ideal es que se vote lo más rápido posible y se rechace por dañina", refirió el legislador panista recordando que para que una reforma constitucional sea avalada necesita la mayoría calificada, la cual no tiene el partido en el poder ni sus aliados.

Leer más: No tienen de qué preocuparse: El mensaje de AMLO para las empresas por la reforma eléctrica

En este sentido, Zepeda advirtió que el proyecto enviado por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión generará incertidumbre en el sector privado, ello debido al cambio de reglas en inversiones millonarias que se han hecho en el territorio nacional.

"Además generaría incertidumbre por el cambio de reglas en inversiones multimillonarias realizadas en México; la incertidumbre que ha generado el gobierno de López Obrador es lo que detuvo la inversión en México desde 2019 y uno de los motivos por los cuales no nos hemos podido recuperar aceleradamente en nuestro país después de la crisis por Covid”, expuso.

Ante las declaraciones que hizo en su conferencia matutina el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre la reforma eléctrica de la Cuarta Transformación, el senador de oposición aseguró que los dichos del mandatario no son verídicos.

Por el contrario, Damián Zepeda sentenció que lo que busca el gobierno federal con su proyecto de enmienda es "eliminar" la competencia en el sector eléctrico y privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Leer más: PRI dice que no votará Reforma Eléctrica si Morena no permite cambios

“El Presidente miente sobre la reforma eléctrica, diciendo que lo que buscan es mejoras y beneficios para los ciudadanos; la verdad es que lo que quieren es eliminar la competencia y privilegiar la generación de energía de CFE (Comisión Federal de Electricidad), que cuesta el doble que la que produce un privado, con base en un ciclo combinado de gas y hasta cuatro veces más caro que las energías renovables a largo plazo, que, además, no contaminan. Nosotros vamos por energía eléctrica barata y limpia”, apuntó.