"Por dignidad": panistas piden a Marko Cortés renunciar a dirigencia del PAN

" Yo no pongo por delante la renuncia del dirigente, sino el cambio en la dirigencia. ¿Y qué quiere decir? En la forma en que están dirigiendo el partido. Ya hablé con el gobernador Martín Orozco y tenemos coincidencias fuertes, pero lo que queremos es ir avanzando en esta reunión", aclaró el panista.

"Los resultados (de las elecciones) fueron insatisfactorios, pero esto ya es una tendencia: desde 2017 a la fecha el PAN viene perdiendo gubernaturas y esto nos obliga a hacer una reflexión profunda de la estrategia que se está siguiendo, no con el ánimo de golpear a nadie, pero sí de ser autocríticos, sinceros y severos para corregir las cosas a tiempo" , alertó Madero.

"Marko me dijo que los triunfos anteriores del PAN se ganaron a pesar de mí, pues ahí están mis números como gobernador, tan sencillo: segundo lugar en educación, tercero en percepción de seguridad, tercero en salud. Por donde quiera, ahí están los resultados que tiene el estado. Estoy convencido que nuestra visión formó parte del triunfo que tuvimos el 19, 21 y 22", respondió el mandatario estatal.

Martín Orozco criticó que el dirigente del PAN "cedió Durango por Hidalgo yen Hidalgo se puso a un priista" , por lo que en tono sarcástico añadió: "Salió bueno para las negociaciones. Qué bueno que no es comerciante".

" Por dignidad tendría que renunciar , pero la respuesta ya la conozco; entonces, que sea humilde y que realmente, con otros actores y no con sus cuates, revise las estrategias para enfrentar el 2024 ", planteó el gobernador de Aguascalientes.

Raúl Durán Periodista

