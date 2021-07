¿Por el Nobel de la paz? AMLO quiere evitar la tercera guerra mundial

México.- En la conferencia Mañanera el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reveló que su intención de potenciar la economía de México, Estados Unidos y Canadá es evitar una tercera guerra mundial.

Aunque en la Mañanera de este 06 de julio AMLO no usó las palabras guerra mundial, aunque sí reconoció la posibilidad de un conflicto bélico entre la principal potencia de Asia y otros países.

El día 05 de julio el presidente de México sostuvo reuniones con congresistas de Estados Unidos, con el fin de resolver planteamientos en cuestión migratoria, de combate a la pandemia de Covid-19 y de potenciar la economía de América del Norte.

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la latente preocupación por el futuro económico y comercial de América y el mundo, se las había hecho entender al presidente de los Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidente del mismo país, Kamala Harris.

"Es que yo sostengo, se lo he dicho a las autoridades de Estados Unidos, se lo dije al presidente Biden, se lo dije a la vicepresidenta Kamala Harris, de que nosotros queremos un equilibrio económico y comercial en el mundo, no queremos un desequilibrio", declaró el presidente mexicano en tono serio.

Posteriormente señaló que no quiere que una región del mundo se crezca a pasos agigantados y que por ende, América quede relegado, lo que podría ocasionar que la única forma de retomar el papel como potencia económica sea a través de la guerra.

"Que crezca tanto una región del mundo, cómo está sucediendo en Asia, se deteriore América del Norte en lo económico y comercial y qué para conseguir los equilibrios se apueste a lo bélico", externó AMLO con preocupación.

En otras palabras, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está involucrado y comprometido con el crecimiento económico de México, Canadá y Estados Unidos, con el fin de evitar una tercera guerra mundial.

"Nosotros no queremos eso, ni para nuestra generación ni para las generaciones futuras, entonces es preferible el equilibrio en lo económico y lo comercial en las regiones del mundo, no una hegemonía económica comercial que aliente una hegemonía bélica, no queremos la confrontación", aseguró el presidente de México en una conferencia con decenas de miles de oyentes.

Por otra parte, explicó que sobre ello se sustentaba la necesidad de formalizar y ordenar el flujo migratorio de América. Ya que esto significaría evitar que nuestro continente sea desplazado totalmente de las relaciones económicas y comerciales del mundo.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de tema en la conferencia y no volvió a mencionar su preocupación ni deseo de evitar una tercera guerra mundial, ni en el presente ni en el futuro.