"Por eso estamos como estamos": Calderón exhibe ignorancia de vocero de CFE sobre ciclos combinados

"Oye @luis_bravon Un ciclo combinado NO es la mezcla de combustibles, sino el uso de una turbina de gas y una de vapor. http://cicloscombinados.com/cicloscombinados.html. Es lamentable la ignorancia del vocero de @CFEmx", respondió a Luis Bravo.

"Increíble, estremecedora ignorancia del vocero de… @CFEmx ! No sabe lo que es un ciclo combinado, un modo de generación clave. ('Combina' energía con gas y con vapor generado, no es mezcla de combustibles como dice). Por eso proponen lo qué proponen y por eso estamos cómo estamos", escribió Calderón.

Sin embargo, Felipe Calderón desmintió la explicación del vocero de la CFE, exhibiendo que "no sabe lo que es un ciclo combinado", pues no se trata de una mezcla de combustibles, como afirmó.

"Hay otra cosa que es importante mencionar. Todo mundo cree que los privados solamente generan energías limpias y baratas. No, también tienen ciclos combinados, ¿qué es un ciclo combinado? La combinación de dos combustibles, puede ser diésel y puede ser combustóleo, puede ser gas y puede ser diésel, ellos generan también energías sucias", explicó Bravo.

Raúl Durán Periodista

