Por ley, todos los mexicanos serán donadores de órganos

México.- La Comisión de Salud aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Salud, para establecer que todo ciudadano será donador de órganos en potencia, a menos que manifieste con antelación y por escrito su no consentimiento ante una autoridad.

Estipula que quien no desee ser donador deberá firmar su negativa ante un notario, un ministerio público o un juez e incluso podrá manifestarlo en certificados médicos expedidos por instituciones de salud pública.

El dictamen, que surgió de diversas iniciativas de los grupos parlamentarios del PVEM, PAN, PRI, PRD, MC y Morena, se aprobó por mayoría económica y se turnó a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno.

El presidente de la Comisión, Elías Octavio Iñiguez Mejía (PAN), explicó que actualmente la ley establece que al morir, todo ciudadano es donador de órganos, sin embargo, todavía se pide autorización a los familiares y con estas reformas, si una persona no expresa en vida su negativa de donar sus órganos, se convertirá en donador tácito.

El legislador precisó:

“Si tu manifiestas en vida que eres o no donador de órganos, se respetará esa voluntad y tus familiares no podrán revocar tu decisión, pero si no dijiste nada, eres donador”.