Por más que inflan a Meade, no hace burbuja, dice AMLO. Foto: AFP

México.- El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que de acuerdo con la encuesta que publicó esta mañana El Universal, está mejor posicionado Miguel Ángel Osorio Chong, que José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia.

A través de su cuenta de Twitter, el tabasqueño aseveró que por más que el presidente Enrique Peña Nieto "infla" a Meade, "no hace ni burbuja".

José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto

"Se los dije: estaba mejor Chong. Hoy se confirma con la encuesta de El Universal, Meade está en tercero. Por más que EPN, Salinas, Fox, Cienfuegos, el almirante, Claudio X, etc. etc.. lo inflan, no hace ni burbuja", indicó.

Expresó que "todavía están a tiempo y es de sabios cambiar de opinión".

Así inicia José Antonio Meade en las encuestas

Después del destape de José Antonio Meade como precandidato del PRI para la Presidencia de la República, El Universal/Buendía & Laredo llevó a cabo una encuesta cara a cara en vivienda del 1 al 4 de diciembre.

La preferencia electoral por partidos refleja cambios muy pequeños respecto a la encuesta de noviembre. Morena se mantiene como el partido más votado con 24% de las preferencias (-1 respecto a noviembre), el PAN, con 18% se mantiene en segundo lugar (-1) y el PRI registra 16% por tercera medición consecutiva.

Políticamente me inspiro en Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, los mejores presidentes de México. pic.twitter.com/6OEbEtM1Yz — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 3 de diciembre de 2017

Al considerar las posibles alianzas, el Frente Ciudadano por México (FCM) conformado por PAN, PRD y MC se encuentra empatado con la alianza Morena-PT con 27% de las preferencias. La hipotética alianza PRI-PVEM se encuentra 8% por debajo de los punteros. Estos datos no consideran candidatos, sino únicamente partidos políticos.

En cuanto a las opiniones de los partidos se observa un repunte en las opiniones positivas del PAN (32% en noviembre contra 38% en diciembre), el PRI tuvo una ligera caída al pasar de 25% a 23% que tiene una opinión favorable del partido y el PRD presenta una ligera mejoría al pasar de 23% a 26%. Morena alcanza mayor porcentaje de opiniones positivas, con 40% (dato idéntico al mes pasado).

En las opiniones negativas no se observa cambio superior a 4% para partido alguno. El PAN pasa de 41% a 37%, el PRI de 58% a 61%, el PRD de 48% a 46% y Morena, de 32% a 30% del mes anterior.

En esta ocasión, la Encuesta Nacional E Universal/Buendía & Laredo incluye a José Antonio Meade en la serie de conocimiento y opinión de los aspirantes a la Presidencia de la República. Se observa un crecimiento de 6% para el precandidato del PRI para situarse con 28% de reconocimiento de nombre. Se mantiene López Obrador como el más conocido con 96%, le sigue Margarita Zavala con 75%, Ricardo Anaya 67%, Miguel Ángel Mancera 64% y El Bronco con 34%.

José Antonio Meade Kuribreña.

Las opiniones de los respectivos aspirantes muestran que López Obrador tiene un balance de opinión de +12 con 44% de opiniones favorables y 32% de opiniones negativas. Margarita Zavala cuenta con un balance de +6 (29% opinioes positivas y 23% de negativas), el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera presenta un balance favorable de 8% (26% tiene una buena opinión de él mientras que 18% tiene una opinión mala o muy mala). Ricardo Anaya, el presidente del PAN, tiene un balance de -2 (23% positivo y 25% negativo) y, finalmente, José Antonio Meade tiene un balance de -1 con solo 9% de opiniones favorables y 10% de opiniones desfavorables.

Aunado al reconocimiento de nombre, en esta ocasión medimos el conocimiento visual de los respectivos aspirantes. 93% dice haber visto la imagen de López Obrador, pero sólo 71% dijo correctamente el nombre del candidato de Morena. La imagen de Margarita Zavala es reconocida por 58%, de los cuales 28% dijo el nombre correcto. Algo similar ocurre con Mancera, 61% ha visto su imagen y 26% menciona el nombre correcto. En cuanto al presidente del PAN, 61% dice reconocer la imagen, pero un porcentaje considerablemente inferior (17%) dijo el nombre correcto. Para los últimos dos aspirantes que se incluyeron, el porcentaje que dijo el nombre correcto fue de 13% para Meade y 12% para Jaime Calderón.

Finalmente, se presentaron tres escenarios a los encuestados. Los primeros dos asumen que se concreta el Frente Ciudadano por México mientras que en un tercero se presentan candidaturas independientes del PAN, PRD y MC. En el primer careo, con Ricardo Anaya como candidato del FCM, López Obrador se mantiene como el aspirante puntero con 31% de las preferencias, Anaya en segundo lugar con 23% y José Antonio Meade con 16% como candidato del PRI-PVEM. Los candidatos independientes conseguirían 14% de las preferencias (10% para Margarita Zavala y 4% para El Bronco).

Servir a México ha sido mi pasión toda la vida. Con el apoyo de todos los mexicanos, seré Presidenta de la República para llevar a nuestro país al futuro que se merece. pic.twitter.com/NxdsX2S8nJ — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 6 de diciembre de 2017

Al cambiar al candidato del FCM, los resultados son casi idénticos. AMLO como candidato de Morena-PT sigue en primer lugar con 32%, Mancera en segundo con 22%, Meade 15% y los independientes 11% y 3% respectivamente para Zavala y El Bronco.

El último escenario, sin FCM, registra 30% para López Obrador, 18% para Anaya como candidato del PAN, 16% para Meade del PRI-PVEM y 5% para Mancera como candidato del PRD. En este escenario, Margarita Zavala obtuvo 9% y El Bronco 3%.

