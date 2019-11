Por orden de AMLO, revelan responsable del operativo fallido

Sinaloa.- El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, reveló ante la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador el nombre y el cargo del responsable del operativo en Culiacán, el cual pretendía capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición.

Durante la conferencia de prensa de la mañana de ayer, el primer mandatario le instruyó: «Mire, general, sin dar el nombre del que fue amenazado por la protección a su familia (el elemento encargado del operativo en Culiacán), sí dé el nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional», dijo López Obrador a Sandoval.

1.- Responsable.- Sandoval informó que el responsable fue el coronel de caballería diplomado de Estado Mayor Juan José Verde Montes, titular del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), perteneciente a Sedena, quien maneja a las diferentes partes que constituyen esta estructura, dirige los esfuerzos, realiza el acopio de información, es a quien le llegan todos los datos y mueve a los diferentes efectivos para detener objetivos (presuntos delincuentes) prioritarios para el Gobierno. Este coronel debió informar del operativo en Culiacán al subjefe de Inteligencia, quien a su vez debía poner al tanto al titular de Sedena, Cresencio Sandoval, y este a su vez al Gabinete de Seguridad y al presidente López Obrador sobre los hechos.

2.- Sin información.- El jueves 17, día de los hechos, el Gabinete de Seguridad no tenía la información completa de lo que había realmente ocurrido, por eso se dieron versiones diferentes —dijo Sandoval—, y tuvieron que trasladarse a Culiacán, el 18 por la mañana, y después de la conferencia del presidente dieron un informe ante medios en Palacio de Gobierno: «El Gabinete no teníamos la información completa, tuvimos que trasladarnos en la noche para tener bien la información de qué había pasado, cómo habían estado las operaciones; si la orden la decide el grupo responsable de estar observando el blanco», dijo. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que no se protege a nadie, y al ser cuestionado por las versiones diversas que ha dado, dijo: «Cuando recibimos información corregida y corroborada, la corregimos o la expresamos, la damos a conocer al siguiente día (18), asumiendo la responsabilidad del error de tener información equivocada», dijo.

3.- La decisión del operativo y el respaldo.- En cuanto a por qué comenzaron el operativo a plena luz del día, exponiendo a un gran número de ciudadanos, el secretario refrendó que este grupo de inteligencia (GAIN) tomó la decisión porque en ese momento estimaron poder llevar a buen fin la operación que tenían en desarrollo. A las 14:00 horas fue ubicado en su domicilio, y allí se decidió comenzar con el operativo. A las 14:30 inicia la operación en Culiacán, y se rodea el inmueble, «ellos toman la decisión», señaló el general Sandoval.

Al respecto, el presidente intervino para afirmar: «Independientemente de la investigación que se está realizando con la independencia y la autonomía que tiene la Secretaría de la Defensa en este caso, a lo que hizo referencia el general, nosotros le tenemos confianza a este grupo, que, como se dijo ayer, venía haciendo estas operaciones de tiempo atrás. No queremos condenarlos a priori».

4.- Investigación militar independiente.- En cuanto a si habrá una sanción contra los responsables del operativo fallido, el general Sandoval reiteró que la Fiscalía de las fuerzas armadas determinó a un grupo de elementos de la misma analizar todo lo que sucedió, el cual se trasladó a esta capital. Revisarán el punto de vista jurídico para determinar si dentro del desarrollo de esta operación fueron infringidos reglamentos o leyes militares que impliquen una responsabilidad para quien haya hecho o no haya hecho algo dentro de lo que marca la disciplina militar.

Dijo desconocer los plazos de la Fiscalía para dar una respuesta, pues expuso que es independiente, aunque esté compuesta por elementos militares.

Los resultados que obtengan de su investigación serán proporcionados a la Fiscalía General de la República —y la parte que sea aplicable nada más dentro de la jurisdicción militar se tomarán las acciones correspondientes— en caso de encontrar algo, destacó el militar.

5.- Continuarán buscando a Ovidio.- El presidente informó que la orden de captura contra Ovidio Guzmán tiene que continuar, que «no se cancela nada y se mantienen los acuerdos de extradición». Una vez más, dijo que no recibió órdenes de Washington para llevar a cabo este operativo.

6. Liberación.- El secretario de la Defensa clarificó que decidieron como Gabinete de Seguridad y con el respaldo del presidente López Obrador dar por terminado el operativo y no detener a nadie: «A las 18:49, por decisión colegiada del consejo del Gabinete de Seguridad, se ordena dar fin a la operación por todo lo que se estaba presentando en la ciudad. Se le transmite a la gente que estaba en la operación, y en ese momento se retira la fuerza, dejan de estar ahí en el lugar donde estaban posicionados, dejan al presunto delincuente ahí en el punto (de la casa en el sector Tres Ríos), nunca es movido de ahí, se retiran, y todo el escalón que teníamos alrededor de la casa que estaba bajo vigilancia todo eso se empieza a retirar hacia el cuartel militar. Esa es la forma en que sucede», explicó.

7. Orden de cateo.- En cuanto a la orden de cateo que nunca llegó, Cresencio Sandoval reiteró que eso le corresponde a la Fiscalía General de la República investigar «para deslindar responsabilidades de las diferentes áreas que tuvieron que ver con esto».



8. Amenazas.- Referente a la información brindada respecto a que los grupos de la delincuencia organizada amenazaron con atacar también en los estados de Sonora, Durango y Chihuahua, el general de la Sedena informó que las amenazas se recibieron como denuncias que se estaban moviendo personal de delincuentes a agredir a militares, así como «a realizar acciones contra la población, instalaciones que usa la sociedad, contra instalaciones estratégicas». En ese momento informaron a los comandantes de las zonas y regiones para desplegar Guardia Nacional, Ejército y policías para que estuvieran alertas y responder en caso de que fueran ciertas las amenazas.

Dijo que cuentan con una estrategia de protección ciudadana que se aplica en todas las poblaciones: «Conforme vaya creciendo la Guardia Nacional, cubrirá todavía más espacios; esa presencia hará que haya una inhibición de los delincuentes por desarrollar actividades en contra de la población. Eso es lo que se está cuidando dentro de la estrategia», mencionó.

GAIN

El Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico es un organismo de la Sedena que planea operaciones para dar seguimiento y detener objetivos de importancia institucional. Está integrado con dos componentes:

1 inteligencia (190 elementos)

1 grupo Intervención (350 elementos).

Al operativo en Culiacán acudieron 38 de estos elementos militares élite que eran los encargados de la seguridad interna que rodeaba a la casa de Guzmán, y fueron los que ingresaron a su domicilio.

A la espera de las investigaciones

«Que se transparente la información, eso nos parece muy correcto para tener conocimiento de cómo sucedieron las cosas; nos parece correcto que reconozca que desde un principio falló el operativo; pero estamos esperando que se hagan las investigaciones y se deslinden responsabilidades, como hay distintos elementos que se están poniendo, como información procede que la autoridad reúna la información y deslinde responsabilidades». Sergio Jacobo, líder de la bancada del PRI en el Congreso local

El Gobierno debe sustituir a algunos

«El Gobierno mexicano nos ha dicho cosas inexactas, cosas contradictorias, nos ha mentido y no ha hecho lo necesario para reconstruir la seguridad de los ciudadanos; tiene que sustituir a algunos que estuvieron al frente de este operativo». Audómar Ahumada, presidente estatal del PRD