¿Por qué AMLO reprodujo la canción Los caminos de la vida en la Mañanera?

México.- Un final particular tuvo la conferencia Mañanera del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues reprodujo la canción Los caminos de la vida.

Las conferencias matutinas que realiza AMLO, son espacios transmitidos en vivo a través de distintos medios, a través de las cuales se informa de las acciones del Gobierno Federal y se responde a cuestionamientos de medios de comunicación.

No obstante, en la Mañanera de este 13 de agosto casi al finalizar la conferencia el presidente de México ordenó que se reprodujera la canción Los caminos de la vida, esto debido a que se encontraba hablando sobre el regreso a clases presenciales en el país.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que era necesario regresar a clases presenciales, incluso aseguró que se difundirían dos estudios acerca de la opinión pública y los derechos humanos.

A su vez, aseveró que vivir implicaba tomar riesgos, que uno no podía quedarse sin hacer nada, encerrado en casa, por temor al riesgo o la incertidumbre, pues la vida es difícil.

Tras reconocer que era volver a clases presenciales implicaba un riesgo, en especial de contagio de covid-19 en niños, niñas y adolescentes, AMLO recordó la canción los caminos de la vida y citó una parte de esta, previo a solicitar que se reprodujera.

"Hay que correr ciertos riesgos como todo en la vida, imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, no, tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida no son como imaginaba. Vamos a escucharla", comentó el presidente de México en la conferencia.

Además, dio a conocer que ha leído y le han comentado que a veces la Mañanera es aburrida, y que esto podría animar un poco la conferencia.

Leer más: Explosión fuera de la FGR en Puebla deja dos muertos

"Es un ballenato, le gustaba mucho al Gabo, a Monsiváis, una vez fuimos a comer (...) y llegaron unos músicos y dicen "les cantamos algo", y dice Monsi "sí", "¿Cuál" "Los caminos de la vida", y vámonos con Los caminos de la vida", finalizó el presidente de México previo a que se reprodujera la canción interpretada por La Tropa Vallenata.