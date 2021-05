¿Por qué Anabel Hernández es tendencia en Twitter?

México.- El nombre de Anabel Hernández se volvió tendencia en Twitter en las últimas horas, y es que la periodista hizo declaraciones en torno al tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, que le valieron una ola de publicaciones en su contra.

Anabel Hernández fue entrevistada por Julio Astillero, espacio donde aseguró que, a pesar de tener acceso a un archivo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, no tiene elementos para confirmar las supuestas investigaciones que ese país ha hecho en torno a García Cabeza de Vaca y sus nexos con el crimen organizado.

“Yo he estado metiendo el nombre de García Cabeza de Vaca, he estado introduciendo el nombre de su mamá, he estado introduciendo el nombre de sus hermanos, y al menos ahí, hasta ahora, no hay un expediente criminal abierto en contra de ellos que esté activo”, dijo.

En este sentido, Anabel aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR), está cometiendo un grave error al presentar una orden de arresto a nombre de Francisco García por delitos que podrían no tener sustento.

El fragmento del video de la entrevista pronto se hizo viral en Twitter, donde los usuarios criticaron duramente a la periodista, asegurando que estaba tan a favor de la corrupción en México que se había vuelto una experta en temas de seguridad y narcotráfico.

“Tanto investigó Anabel Hernández a los narcos que terminó por ser su defensora de oficio, como de Cabeza de Vaca”, escribió @patyper.

Como este, cientos de comentarios se replicaron en Twitter, volviendo a Anabel Hernández en tendencia en la red social.