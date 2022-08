¿Por qué Beatriz Gutiérrez Müller rechazó el cargo de Primera Dama?

Tras la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México en 2018, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller dio a conocer casi de manera inmediata que no ocuparía el puesto como Primera Dama, contrario a lo ocurrido con administraciones anteriores.

De acuerdo a lo señalado por el mandatario mexicano, esto es parte de su política en contra del nepotismo para colocar a familiares y parejas en cargos públicos, pese a lo que ocurre en estados como Quintana Roo gobernados por Morena.

Ante esto López Obrador pidió desterrar este tipo de prácticas en cuanto a las parejas gobernantes: “Pienso que son lacras de la política, del viejo régimen, que se tiene que ir borrando el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, todas esas lacras de la política, pero son procesos que llevan tiempo, porque se arraigaron mucho”, dijo.

Incluso puso como ejemplo a su propia esposa Gutiérrez Müller, a quien no la colocado en ningún cargo haciendo uso de su influencia como Presidente de México, pues aseguró: “Es muy feliz como maestra”.

De esta forma reiteró que la escritora e investigadora no aceptó ser primera dama, al considerarlo un acto de nepotismo en un país donde la población debe elegir a sus representantes por medio del voto y ella no se postuló para ninguno.

"Si yo promuevo a mi esposa, le ayudo, por mi investidura, por lo que represento. Eso no es ético, aclaro, porque si no, no me va a ir bien, de que Beatriz está dedicada a otras actividades, ella es muy feliz como maestra, como investigadora, no aceptó ser primera dama”, dijo.

Sin embargo, Beatriz Gutiérrez Müller sí se ha visto beneficiada con becas para promover su carrera como cantante, poeta, además del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) como investigadora.

Te recomendamos leer: