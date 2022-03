¿Por qué? Carlos Loret de Mola llama a AMLO "clasista y racista"

CDMX.- Este jueves 24 de febrero Carlos Loret de Mola calificó al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) "clasista y racista" por el actuar del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otros proyectos.

Tras recordar que el fundador de Morena etiquetó a sus opositores con esas palabras tras las críticas al también llamado aeropuerto de Santa Lucía, el colaborador de W Radio enlistó algunas acciones de la actual administración que podrían afectar a los ciudadanos.

Así lo hizo en el video "Loret Capítulo 77", publicado este jueves en el canal de Youtube "Latinus_us", donde acusó de "clasista y racista" llenar de "acarreados" la inauguración del AIFA aunque al día siguiente la terminal esté vacía.

También recordó que a las personas en sillas de ruedas tuvieron que cargarlas porque no funcionaron los elevadores, además, tildó de "chafa" la obra de la 4T.

"Clasista y racista es usar la pobreza de decoración, es explotar a los pobres para fines electorales y encima tratarlos como mascotas", dijo Loret de Mola previo a reproducir un video de AMLO explicando que llama "solovinos" a sus seguidores porque llegaron sin que les llamaran.

El periodista también mencionó temas como el colapso de la línea 12 del Metro, el cierre de las escuelas de tiempo completo, el paso del Tren Maya por en medio de la Selva, la cancelación del seguro popular, las estancias infantiles, entre otros.

Reprocha Loret venta de tlayudas y tacos en el AIFA

El periodista Carlos Loret de Mola se mostró inconforme por la venta de tlayudas y tacos al pastor durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado lunes 21 de marzo.

Afirmó que el comercio de comestibles violó los protocolos básicos de seguridad aérea de "cualquier aeropuerto medianón".

"...se inauguró cuando claramente no está terminado y no va a servir para lo que debería(...)el episodio es sencillo, entre las muchas cosas que tiene este pequeño aeropuerto no tiene restaurantes y el día de la inauguración mucha gente tenía hambre, así que dejaron a una señora entrar a vender tlayudas, también por cierto, había un puesto de tacos al pastor con anafres y tanque de gas", dijo Loret de Mola.

La principal crítica relacionada a los alimentos fue la "improvisación" del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al no planificar bien la ceremonia que estaría llena pero sin área de comida, pues al menos los recipientes de gas pudieron representar un peligro.