¿Por qué Carlos Loret de Mola se volvió tendencia en Twitter?

México.- El periodista Carlos Loret de Mola se volvió tendencia en Twitter ayer miércoles tras darse a conocer la presunta toma violenta de las instalaciones de la estación radiofónica W Radio por parte de lo empresarios Miguel Alemán Magnani y Carlos Cabal Peniche.

La toma habría ocurrido mientras la cadena transmitía al aire un programa de Alejandro Franco, cuando los empresarios mencionados irrumpieron en las instalaciones por la fuerza e incluso confiscaron computadoras, según información del periodista Darío Celis.

Un comunicado de los abogados de Alemán Magnani explica que la Asamblea Especial de Accionistas Clase 1 de Sistema Radiopolis S.A DE C.V modificó la integración de su Consejo de Administración, designando a Ignacio Carral Kramer como director general, generando un ambiente de incertidumbre sobre el futuro del programa de Loret de Mola allí, "Así las Cosas".

Al iniciar su programa, el periodista aseguró que si bien hay preocupación, estas acciones no representan un riesgo para la libertad de expresión, por lo que él seguirá ejerciendo ese derecho.

Sin embargo, señaló que ha habido una creciente hostilidad del gobierno y el presidente hacia periodistas y medios de comunicación, por lo que insinuó que no es descabellado preocuparse por algún tipo de atentado a la libertad de expresión.

No es una preocupación salida de la nada, todos hemos visto la creciente hostilidad del gobierno, la creciente hostilidad del presidente hacia periodistas y medios de comunicación", dijo.

Denuncian supuesto intento de censura a Loret de Mola

Esto provocó que usuarios de Twitter denunciaran la toma de W Radio como un intento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de censurar al periodista como supuesta represalia por haber revelado los videos donde Pío López Obrador, su hermano, aparece recibiendo millones de pesos en efectivo por parte de David León Romero.

Entre los reclamos destacó el del expresidente Felipe Calderón, quien declaró en Twitter que si el programa de Loret es sacado del aire se confirmará la intolerancia del gobierno de AMLO, al que calificó como "el más represor en décadas".

Si Carlos Loret sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. #sonPIOres", ecscribió.

La aseveración del expanista provocó fuertes reacciones y críticas por parte de usuarios de la red social y periodistas, quienes recordaron que durante su sexenio fueron reprimidas figuras como Carmen Aristegui, Gutiérrez Vivó, Anabel Hernández, Olga Wornat y Édgar Monroy.

Critican a Loret: "lo quieren hacer mártir"

En este contexto, otros usuarios señalaron la noticia del supuesto intento de censura como un montaje por parte de la oposición, que ha pretendido "convertir en mártir" a Loret de Mola, a quien han llegado a apodar en Twitter como "Lord Montajes".

"#LordMontajes no es un periodista es un hombre que hace entrevistas a modo, columnista a modo y creador de montajes. Eso no es periodismo. Anabel Hernández y Olga Wornat son periodistas. Carlos Loret de Mola es un payaso y mercenario mediático que quieren vendernos como mártir", escribió el usuario @Chuchoboo1.

"Mentirosos, falsarios, hipócritas": AMLO responde

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este jueves a los comentarios de Felipe Calderón, quien lo acusó de buscar censurar al periodista Carlos Loret de Mola, lo que AMLO calificó de mentiras e hipocresía.

En su conferencia matutina desde Nuevo León, al ser interrogado sobre lo dicho por Calderón ayer a través de Twitter, el mandatario aseguró que su gobierno es respetuoso con la libertad de expresión y que no es igual a los anteriores, donde periodistas como José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristeguí llegaron a ser censurados durante el sexenio calderonista.

"Nosotros somos respetuosos de verdad, de manera auténtica, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular. Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores. Se censuró a José Gutiérrez Vivó en el gobierno precisamente de Calderón, lo expulsaron del país, está en Estados Unidos (...) Otro caso, el de Carmen Arisegui, el sexenio pasado", señaló.

De modo que si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos están mintiendo; son mentirosos, falsarios, hipócritas (...) la doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía", añadió.

