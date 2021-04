¿Por qué Damián Alcázar dice que AMLO le mintió a México?

México.- El actor mexicano Damián Alcázar no ha vacilado en mostrar su respaldo a la Cuarta Transformación (4T), encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero recientemente causó desconcierto al exponer una de las supuestas mentiras de AMLO.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Damián Alcázar publicó un mensaje exhibiendo una de las "mentiras de AMLO" sobre las pensiones para adultos mayores, lo que pudo hacer pensar que sus convicciones políticas han cambiado. ¿Pero por qué dijo que AMLO le mintió a México?

De las mentiras de AMLO, recuerdo que dijo dijo que cuando entrara a gobernar le iba a aumentar la pensión al doble a los adultos mayores, de $1,150 debió a pasar a $2,300", mencionó el protagonista de 'La dictadura perfecta'.

Sin embargo, Alcázar añadió que en lugar de ascender a $2,300 pesos, actualmente la pensión para adultos mayores es de $2,700 pesos, es decir, más aún de lo que AMLO había prometido antes de llegar a la presidencia.

Es decir, lo que parecía ser un tuit más de crítica y oposicón a AMLO en realidad fue una forma irónica de que el actor mexicano mostrara su respaldo a la Cuarta Transformación, dejando claro que no ha dejado de apoyar a López Obrador.

La "acusación" tuvo tal eco en Twitter que en apenas dos días ha rebasado los 4 mil 600 "Me gusta", los mil 700 retuits y ha recibido cientos de respuestas.

La reacción de Damián Alcázar en defensa de AMLO se da luego de que el taller de comunicación política SPIN realizó una infografía asegurando que el mandatario dice 85 mentiras en promedio durante cada conferencia Mañanera, sumando casi 49 mil afirmaciones no verdaderas desde su llega al gobierno de México.

Tampoco es la primera vez que el actor de la serie de Netflix "Narcos: México" utiliza sus redes sociales para manifestar su apoyo a la administración de Andrés Manuel López Obrador, incluso se ha sumado al discurso de AMLO contra el INE.

En un tuit publicado este martes, Alcázar acusa al INE de permitir la entrega de despensas en el Estado de México por parte del gobierno de Alfredo del Mazo pese a la veda electoral. También arremetió contra el 'PRIAN', cuya campaña a su decir consiste sólo en respaldar al INE y entregar despensas.

"Que ironía: El PRIAN se volvió más transparente que nunca. Al no funcionar su campaña de odio, hoy le apuestan todo al INE y las despensas. No tienen proyecto, no tienen propuestas, se vuelve burda su estrategia. Solo nos queda cuidar bien las casillas y defender al pueblo", mencionó el actor de 68 años.