Por qué Felipe Calderón compara a AMLO con Ricardo Arjona

México.- El pasado miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND), acción que inspiró al ex presidente Felipe Calderón criticar y comparar a AMLO con el cantante Ricardo Arjona.

Pero, ¿por qué Felipe Calderón comparó a AMLO con Ricardo Arjona?; como ya dijimos todo comienza debido a la presentación del Plan Nacional de Desarrollo que el Presidente presentó.

En esta ocasión el panista Felipe Calderón comparó el Plan Nacional de Desarrollo con un disco de Ricardo Arjona. La polémica acción de Calderón fue ventilada a través de su cuenta de Twitter.

"Plan Nacional de Desarrollo que no es uno sino dos: Un plan que no es plan y un anexo que no es anexo. Álbum de “grandes éxitos de las mañaneras, del género ‘no al gobierno rico con pueblo pobre’” y “portada de disco de Arjona", escribió.

Plan Nacional de Desarrollo que no es uno sino dos: Un plan que no es plan y un anexo que no es anexo. Álbum de “grandes éxitos de las mañaneras, del género ‘no al gobierno rico con pueblo pobre’” (@ahope71), y “portada de disco de Arjona (@jrisco)”. �� https://t.co/ggAafWnzgB — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 3, 2019

Segundos después de su publicacion, miles de usuarios de la misma red social no aceptaron y protestaron contra lo anterior citado.

AMLO presenta Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

El pasado 1 de mayo, Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, un documento que, según AMLO, "marca un nuevo camino, se alinea a las necesidades de los mexicanos y aspiramos que sea uno de los mejores en la historia del país".

Andrés Manuel destacó que se trata de un documento que marca la diferencia en la forma y en el fondo de los planes de desarrollo preentados en el periodo neoliberal o neoporfirista ya que expone las acciones a llevar a cabo para resolver la corrupción, inseguridad y violencia.

“Es lo que importa a la gente, cómo se va a reactivar la economía, cómo se va a garantizar el bienestar de los mexicanos. Hoy se da a conocer, se pone a consideración de todos los mexicanos y que haya polémica, que se lea, que se cuestione, que haya aportaciones también”, precisó.