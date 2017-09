¿Por qué Miguel Ángel Mancera es el gobernador más rico?

México.- Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien suma más patrimonio, cuenta con ocho bienes inmuebles, cuatro cuentas bancarias e igual número de participaciones en empresas. Destacan una casa y cinco departamentos; dos en la delegación Cuauhtémoc, igual número en la Benito Juárez y uno en Acapulco. Se suman dos locales en Cuajimalpa, de los que Mancera es copropietario en 5% y que costaron, cada uno, más de 9 millones 600 mil pesos.

En el ámbito de sus inversiones, es accionista en tres franquicias de la cadena restaurantera Los Bisquets Obregón. Es dueño de 20% de dos de las cafeterías, mientras que en otra es accionista mayoritario con 54.21%, aclarando que no toma decisiones respecto a la operación de estos locales comerciales. En total, su fortuna se calcula en 48 millones 804 mil pesos.

Miguel Ángel Mancera. Foto: El Universal

¿Cuáles son los gobernadores más ricos?

De acuerdo a una publicación que EL DEBATE ventiló el pasado 4 de septiembre, ser gobernador es redituable. Una revisión de las declaraciones patrimoniales de 27 gobernadores revela que los mandatarios poseen en total un patrimonio de 327 millones 195 mil 218 pesos. Esta cantidad refleja los valores registrados para bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y seguros e inversiones en su 3de3.

Los gobernadores, en el ejercicio de un año fiscal, ganaron 41 millones 573 mil 566 pesos, un promedio de 1 millón 540 mil pesos por mandatario.

Quienes declararon un patrimonio más cuantioso son Miguel Ángel Mancera (PRD), jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), gobernador de Tamaulipas; Alejandro Murat (PRI), mandatario de Oaxaca; Antonio Gali (PAN), de Puebla y Graco Ramírez (PRD), de Morelos. Así, el top 5 en el que figuran dos panistas, dos perredistas y un priísta responde a 46.6% del total del dinero reportado en las declaraciones patrimoniales.

Imagen Especial por: El Universal

Nueve gobernadores más tienen una riqueza acumulada arriba de los 8 millones 500 mil pesos, de los cuales seis llegaron al poder por el PAN, dos por el PRI y uno más –Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco'– por la vía independiente.

Javier Corral (PAN) de Chihuahua, Carlos Joaquín González (PAN-PRD) de Quintana Roo y Miguel Ángel Yunes de Veracruz (PAN-PRD) aparecen ligeramente debajo de Graco Ramírez (PRD), con patrimonio de 16 millones 505 mil, 14 millones 593 mil y 14 millones 542 mil pesos, respectivamente.

Los siguientes seis gobernantes del grupo son: Alejandro Tello (PRI) de Zacatecas con 14 millones 230 mil, Carlos Mendoza Davis (PAN) de Baja California Sur con 12 millones 880 mil, Francisco Domínguez de Querétaro (PAN) con 11 millones 820 mil, Claudia Pavlovich (PRI) de Sonora con 8 millones 760 mil, José Rosas Aispuro (PAN) de Durango con 8 millones 680 mil y Jaime Rodríguez de Nuevo León (Independiente) con 8 millones 600 mil pesos.

Gobernadores. Foto: El Universal

Además de lo que ganaron como funcionarios públicos, algunos de los mandatarios reportan ganancias por “otras actividades” que no tienen nada que ver con su actividad política y que superan su sueldo de gobernador.

Alejandro Moreno Cárdenas ganó 4 millones 122 mil pesos por labores ajenas a su servicio público. Claudia Pavlovich reporta haber ganado por otras ocupaciones 2 millones 325 mil pesos.

Carlos Joaquín González de Quintana Roo reporta un ingreso aparte de su salario de 2 millones 411 mil pesos.

Los que no cumplen

De acuerdo con la revisión realizada por El Gran Diario de México, existen al momento cinco mandatarios estatales que no han publicado sus declaraciones patrimoniales en la plataforma 3de3, Francisco Vega de Lamadrid (PAN), de Baja California, Manuel Velasco (PVEM), de Chiapas, Rubén Moreira (PRI), Coahuila, Roberto Sandoval (PRI), Nayarit y Arturo Núñez (PRD), de Tabasco, se han rehusado a transparentar su patrimonio.

Guillermo Ávila, investigador de Fundar, explicó que la publicidad de las declaraciones está contemplada en la ley, pero falta la aprobación de los formatos correspondientes. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es el ente encargado de difundir los formatos, según el artículo 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Mientras el SNA no emita los formatos oficiales, “las declaraciones son voluntarias”, dijo Ávila.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

García Cabeza de Vaca valúa su patrimonio en 34 millones 692 mil pesos. Entre sus propiedades declara un departamento en Cuajimalpa, Ciudad de México, con valor de 14 millones 300 mil pesos.

Cónyuges, entre opacidad y privacidad

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat (PRI), tiene bienes estimados en 26 millones 59 mil pesos. Resaltan dos propiedades, una casa y un terreno en la delegación Miguel Hidalgo de la CDMX, además de un edificio en Coyoacán como copropietario, algunas adquiridas mientras fue diputado federal por el PRI (2003-2006). El también ex director del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es otro funcionario vinculado con bienes en Estados Unidos. Ivette Morán, cónyuge del priísta, posee un vehículo registrado en el país vecino.

La relación entre los bienes de un funcionario y los de sus allegados, es difícil de establecer por la vía de la declaración patrimonial. Mercedes Calvo, la primera dama de Guerrero, reportó 12 inmuebles, mientras que el gobernador Héctor Astudillo declaró no contar con terrenos ni casas. La señora Calvo asegura ser la dueña de tres departamentos en Acapulco y dos edificios en Chilpancingo, pero los detalles del formato no permiten conocer el valor de los inmuebles.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

Al respecto, Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), opina que “no debemos caer en el abuso que vaya a contradecir el derecho a la privacidad”. Para el politólogo, los cónyuges de servidores públicos no deben ofrecer declaraciones públicas exhaustivas. “Lo que queremos es garantizar honestidad. Otra cosa es convertir la vida privada de todo aquel que se acerque al sector público en un acto pornográfico”, sostuvo.

Merino considera que la transparencia plantea límites y que, de traspasarlos, personas con vocación de servicio podrían desalentarse y no seguir una carrera política. En este punto no está de acuerdo Guillermo Ávila, quien declaró lo siguiente: “En efecto, hace muchos años se debatía si este tipo de publicidad o este tipo de exposición podía desalentar a buenos perfiles profesionales para integrar el servicio público".

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

"Creo que lo que ahora estamos viendo, como ha evolucionado la sociedad, es que no solamente necesitamos buenos perfiles, pero también necesitamos gente que esté dispuesta a comprobar su honestidad día a día”. No obstante, Ávila asegura que no son necesarios datos excesivos sobre los cónyuges.

Aficionados al arte y al ganado

En total, los gobernadores registran 8 millones 834 mil pesos en obras artísticas, siendo Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Corral Jurado los más ricos en este ámbito. Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gobernador de Nuevo León, no reporta pinturas y esculturas, pero sí señala ser dueño de 60 yeguas y 200 borregos, ganado con un valor estimado de 1 millón 100 mil pesos. Miguel Márquez, de Guanajuato, es el otro titular de un gobierno estatal con cabezas de ganado de su propiedad.

Una revisión de las declaraciones patrimoniales arroja que algunos gobernadores tienen casas costosas. Antonio Gali, de Puebla, posee una casa en San Andrés Cholula con precio escriturado en 2011 de 15 millones 710 mil pesos, adquirida antes de resultar electo alcalde y gobernador.

La residencia, localizada en un exclusivo fraccionamiento, rebasa los mil metros cuadrados de construcción. Alejandro Tello, de Zacatecas, compró un departamento en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México por 8 millones 800 mil pesos en 2012, justo cuando iniciaba su trabajo como senador. Por otro lado, Graco Ramírez, mandatario de Morelos, tiene una casa en Cuernavaca desde 1985. Se trata de un terreno de mil metros cuadrados; la construcción de 500 metros costó 8 millones de pesos.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

En el área de las instituciones financieras, Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, es el titular de cinco cuentas en BBVA Bancomer con saldos menores a 100 mil pesos. A esta división de capital sigue un fondo de inversión en el mismo banco con saldo superior al medio millón de pesos. Omar Fayad (PRI), de Hidalgo, ha invertido más de un millón de pesos en la bolsa y cuenta con tres fondos de inversión, cada uno con un saldo por encima de los 500 mil pesos.

El cálculo para la riqueza total de cada gobernador, realizado por El Universal, tomó en cuenta los siguientes criterios: Se sumaron los promedios de los saldos de cuentas bancarias. Por cada cuenta menor a 100 mil pesos se consideraron 50 mil pesos y por cada cuenta con saldo entre 100 mil y 500 mil pesos se sumaron 250 mil pesos. Para los estados con saldo arriba del medio millón de pesos, se tomó dicho valor debido a que no se contaba con un límite superior.

No se tomaron en cuenta las propiedades de sus cónyuges e hijos, aunque sí se sumaron los saldos de estos últimos en instituciones financieras.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

Solo 7 de los 27 gobernadores que han transparentado sus recursos tienen actualizadas sus declaraciones. El mismo número de mandatarios firmaron su 3de3 en 2015, sin modificaciones posteriores. En este supuesto se encuentran Carlos Mendoza Davis, Rafael Moreno Cárdenas, José Ignacio Peralta, Héctor Astudillo, Silvano Aureoles, Jaime Rodríguez Calderón y Claudia Pavlovich.

También puedes leer