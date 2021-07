¿Por qué es tendencia en Twitter Lilly Téllez?

México.- La senadora por Sonora, Lilly Téllez entró en la polémica luego de integrarse al debate entre los periodistas Julio Astillero y Carlos Loret de Mola, recibiendo gran cantidad de críticas que le valieron el apodo de Lilly Montajes.

En redes sociales trascendió que Julio Astillero criticó a Carlos Loret de Mala tras el resurgimiento del caso Cassez-Vallarta, donde este último aseguró que el periodista de La Jornada, era uno de los comunicadores que el presidente Andrés Manuel López Obrador contrataba para atacarlo.

En este sentido, Astillero propuso a Loret de Mola realizar un debate para saber cuál de los dos era más crítico de la administración de Andrés Manuel, elevando la tensión entre ambos comunicadores.

Leer más: ¡Vota sí! EZLN resplada consulta ciudadana de AMLO para juicio a expresidentes

Fue entonces que la experisodista y ahora senadora por el PAN, Lilly Téllez intervino en el encuentro de Calor y Julio, asegurando que Loret de Mola era un periodista de primera línea que y que Astillero no estaba a la altura para debatir con el exconductor de Primero Noticas.

“Lo adecuado es que Julio Astillero haga un debate con quien está en su nivel, como Lord Molécula, Vicente Serrano, etc. Carlos Loret juega en primera línea, es mucha pieza para Julio”, escribió Téllez en Twitter.

Fue entonces que Julio Astillero respondió a Lilly Téllez, recordando algunos episodios en los que se vio involucrada como conductora de noticias de TV Azteca. Además de haber participado en la entrevista de los padres de la niña Paulette Gebara Farrah, un hito en su carrera.

Astillero responde a Téllez/Twitter

Entre ellas un presunto atentado en su contra y la acusó de haber utilizado al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para llegar al Senado, para después traicionarlo y unirse a la bancada del PAN en la cámara alta.

“Va de nuevo: Claro, Lilly Tellez: yo me inventé ‘atentado’ afuera de TvAzteca p/ manipulaciones políticas vs izq. gobernante; yo me presté a farsas d periodismo como ‘entrevista’ embelesada a Peña y yo traicioné a Morena q me llevó a Senado y hoy defiendo lo q antes denosté”, respondió Astillero.

Leer más: Tenemos posición abierta: Gobierno de AMLO busca restablecer relaciones con Corea del Norte

La respuesta del periodista de La Jornada causó gran revuelo en redes sociales, donde los usuarios recordaron la participación de Lilly Téllez en la cobertura del caso Paulette, al que han catalogado como una cortina de humo.

En este sentido, los usuarios comenzaron a llamar Lilly Montajes a la senadora, haciendo alusión a Loret de Mola, periodista que defendió y que es conocido como Lord Montajes por el caso Cassez-Vallarta.