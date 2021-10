Por qué las mentiras de Carlos Loret de Mola no tienen consecuencias, cuestiona Julio C. Roa

México.- El presentador Julio C. Roa cuestionó en su programa de YouTube, La Voz de Julio, la no trascendencia de las mentiras que el periodista Carlos Loret de Mola ha difundido a través de la plataforma Latinus y otros medios de comunicación.

Julio C. Roa presentó un tema en con programa sobre el supuesto sueldo que recibe Carlos Loret de Mola por su trabajo como presentador en Latinus, el cual “según fuentes”, asciende a los 5 millones de pesos mensuales.

“Según fuentes de primer nivel me señalan que Carlos Loret de Mola, tiene un sueldo mensual en Latinus de 5 millones de pesos”, declaró Julio.

C. Roa ahondó sobre las “mentiras” que Carlos Loret de Mola ha difundido, una de ellas, y de las más recientes, fue que en su columna publicada en El Universal, el periodista indicó que según sus fuentes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió fundar un partido antiaborto de ultraderecha.

En este sentido, Julio C. Roa dijo que el Loret no revelaba su fuente, por lo que él también podía valerse de la misma técnica de difamación para revelar el sueldo mensual del periodista al frente de Latinus, plataforma que fue vinculada al excandidato a la presidencia de México, Roberto Madrazo.

“¿El señor Carlos Loret prueba sus dichos? No, ¿yo debo de probar mis dichos? Pues no, porque licencia para mentir tiene este señor, entonces yo utilizo la misma técnica”, aseveró C. Roa.

Por último, Julio cuestionó a los medios que permiten que Carlos Loret difunda sus mentiras, pues deberían pedirle que justificara sus fuentes para ofrecer información verídica y no especulaciones y rumores, como el del supuesto partido de ultraderecha.

El presentador aseguró que la columna de Loret de Mola sólo buscaba desprestigiar el movimiento de Andrés Manuel, recordando que la ultraderecha en México está relacionada al Partido Acción Nacional.