¿Por qué le tienen miedo?: AMLO asegura que adversarios no quieren la revocación de mandato

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que los partidos políticos opositores a su gobierno, así como los críticos de la Cuarta Transformación, no quieran que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato.

Criticó que sus "adversarios" aseguran que, mediante el ejercicio de participación ciudadana, él esté planeando buscar reelegirse en el cargo de jefe del Ejecutivo, pues acusan que es solo una prueba para medir la aprobación que tiene.

En su conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que sus rivales políticos piensan que si en la consulta programada para el mes de marzo de 2022, los electores votan por el sí, para que continúe con su gobierno, "estoy pensando en la relección, voy a salir fortalecido y me voy a reelegir".

En este sentido, como en anteriores ocasiones donde ha tocado el tema de la posible reelección, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que ya está "chocheando", aludiendo a una fotografía que el periodista Joaquín López-Dóriga publicó el pasado fin de semana.

Recordó que, hasta la fecha, ha sido el máximo mandatario mexicano más longevo, por lo que, de nueva cuenta, afirmó que su proyecto es retirarse en el 2024 y ya no participar en la vida politica del país.

Señaló que él no está pensando en la reelección, pues sus "principios y sus ideales" no se lo permiten. Además, sentenció que no es como los "conservadores", es por ello que lamentó que hayan cambiado de opinión respecto a la consulta de revocación de mandato impulsada por el mismo y su partido.

López Obrador cuestionó el por qué motivo le "tienen miedo" preguntar a la ciudadanía si quiere o no que él se quede en la presidencia de México, puesto que recordó que la revocación de mandato se encuentra contemplada en la Constitución.