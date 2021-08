¿Por qué los maestros de la CNTE no dejaron que AMLO llegara a la Mañanera en Chiapas?

Chiapas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo encabezar la conferencia Mañanera, al menos la primera hora, debido a que su paso de acceso al cuartel militar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue bloqueado por maestros y maestras de la CNTE.

Fue el goberndor de Chiapas Rutilio Escandón quien encabezó la primera parte de la Mañanera y dio a conocer que AMLO había sido bloqueado en su paso al cuartel militar, no obstante, debido a la inconformidad de los manifestantes, el presidente mexicano decidió quedarse a dialogar con los maestros.

De acuerdo a información que obtuvo Reforma, los maestro y maestras de la CNTE exigían un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma educativa y la reactivación de cajas de ahorro.

"Exigimos el respeto de todas las conquistas laborales, están congeladas las plazas del comité seccional y también se analice de inmediato la liberación a los compañeros que merecen sus préstamos de caja de ahorro y fondo de ahorro", urgieron los maestros de la CNTE que bloquearon el paso al presidente de México López Obrador en Chiapas.

Afuera de la Séptima Región Militar de Tuxtla Gutiérrez, donde se realiza su conferencia Mañanera, varios grupos impiden el paso de Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que se quedará en el lugar y no aceptará chantajes.

"Aquí me quedo, no acepto chantajes", afirmó Lopez Obrador enojado al interior de su camioneta. "Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos".

Tras declarar esto, uno de los integrantes de la CNTE que bloquea el paso a AMLO gritó: "¡Primero la solución, luego la conferencia!".

En días recientes, la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha manifestado incluso con la toma de casetas acusando una simulación de las mesas de reunión para acabar con la reforma educativa, por plazas y derechos sindicales y en contra del regreso a clases presenciales.

Leer más: AMLO no llegó a la Mañanera, maestros de la CNTE le bloquearon el paso

"Estamos padeciendo la reforma educativa, nos prometieron quitar la reforma, que no quedaría ni una coma y la pregunta: ¿Es cierto que se abrogó la reforma educativa? ¡No! Entonces, seguiremos en esta lucha y en esta batalla", exclamaron los miembros de la Coordinadora.

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador sigue detenido en la entrada del cuartel militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la manifestación.