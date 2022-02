"¿Por qué me voy a quedar callado cuando se calumnia?": AMLO sobre Carmen Aristegui por casona en Houston

"Ya veremos qué piensa la gente, me acusa hasta de engañar a la gente, me acusa de cosas absolutamente absurdas, pues ya que cada quien analice quién engaña a quién y que cada quien se haga cargo de su biografía", reviró la periodista.

"Me queda clarísimo cada vez más que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito: dañar , dañar lo que es más importante para una periodista, dañar la reputación, dañar la trayectoria periodística, dañar la credibilidad", declaró Carmen Aristegui.

" ¿Por qué me voy a quedar callado cuando se calumnia? ¿No soy libre? ¿Voy a aceptar que me mientan, que calumnien , que dañen el proyecto de transformación? ", aseveró el mandatario en su defensa.

" Ya tiene tiempo que tiene esa actitud, porque simularon por años y ahora ya no es tiempo para simular , ya la neutralidad en un proceso de transformación no aplica, en un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, de la ética", argumentó.

El presidente de México reiteró que la periodista simuló "por años", pero la neutralidad "no aplica" en un "proceso de transformación" como el que vive el país, pronunciándose a favor de definir posturas.

"Ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza la misma máxima del hampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna , y que en su reportaje llegó lo de la renta en la casa de Houston, de José Ramón y su esposa, llegó a decir que era equivalente a la 'Casa blanca'", declaró AMLO sobre la polémica de Aristegui.

México.- El presidente AMLO arremetió de nuevo contra la periodista Carmen Aristegui por el reportaje sobre la casona en Houston de su hijo José Ramón López, asegurando que no se quedará callado ante la "calumnia".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.