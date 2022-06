¿Por qué ni siquiera ha iniciado el juicio?: Felipe Calderón rompe el silencio sobre Genaro García Luna

"Me llamó la atención lo de una denuncia de unos esposos divorciados, que la señora acusaba maltrato y ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó dos meses, y lo de García Luna lleva años, está rarísimo, ¿qué no tienen información? ¿Por qué tanto tiempo? ", reclamó AMLO.

Al respecto, Calderón insinuó que el motivo por el que el juicio de su exsecretario de Seguridad Pública no ha comenzado se debe a la falta de evidencias sólidas, poniendo en duda el inmenso expediente del exfuncionario, que supera el millón de páginas, según los fiscales estadounidenses.

México.- Tras un largo silencio, el expresidente Felipe Calderón salió en defensa de Genaro García Luna al cuestionar por qué las autoridades de Estados Unidos no han iniciado su juicio por narcotráfico, a pesar de que habría tanta evidencia en su contra.

Raúl Durán Periodista

