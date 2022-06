¿Por qué no actuaron con Calderón? AMLO responde a reclamos de sacerdotes por violencia en México

" Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos ", lamentó el padre Jesús Ávila al lanzar su petición a AMLO. "Respetuosamente le pido al señor presidente de la República que revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien", expresó desde Chihuahua.

"En Chihuahua saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir 'esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona' , y aunque había orden de aprehensión actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección o actuaba con tolerancia, pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes ", aseveró el titular del Ejecutivo.

En contraste con las críticas a los sacerdotes mexicanos, el presidente López Obrador elogió de nuevo al papa Francisco por no entrometerse en el "proceso de transformación" en México.

"Esas expresiones de que 'ya no nos alcanzan los abrazos', ¿qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se originaban las masacres, cuando se puso en práctica el 'mátalos en caliente'?", respondió AMLO a los sacerdotes.

