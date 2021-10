"¿Por qué se demoran?": AMLO apura a universidades para regresar a clases presenciales

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a las universidades públicas a regresar a clases presenciales, a las que cuestionó por demorar el retorno debido a la pandemia.

En la Mañanera de este jueves, AMLO reprochó a las instituciones de educación superior por demorar el regreso a las aulas, criticando a los docentes y trabajadores que cobran su salario desde sus casas y sin correr riesgos.

"¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué no regresan las escuelas públicas? ¿Por qué razón? ¿Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo?", cuestionó el mandatario.

AMLO subrayó que si los docentes de México ya han sido vacunados contra Covid-19 y se ha demostrado que no hay "riesgos graves" para estudiantes, entonces no hay motivo para no volver a clases presenciales.

En esa línea, hizo un llamado a universidades y escuelas públicas, estudiantes y autoridades educativas a apurar el regreso a clases, ya que permanecer en clases virtuales "es tóxico".

"Ya vámonos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas, es un llamado respetuoso porque nos hace falta. Es tóxico y enajenante estar solo metido a los sistemas de internet", declaró.

AMLO también resaltó la importancia de la lectura y la comunicación en las aulas, así como el papel de los maestros, como una razón a favor del regreso a clases presenciales.

Aseguró que en el país existen las condiciones sanitarias para esto, adelantando que se presentará un informe sobre cifras y sitios que han vuelto a las aulas en México y el mundo.

"No nos podemos acostumbrar a que van a estar las escuelas cerradas", aseveró.

Mafias en las universidades

Por otra parte, el presidente criticó que en las universidades existen "mafias que dominan", eligen a lo rectores y manejan los recursos a su antojo, con gran poder e influencia en las comunidades académicas.

"Así como existen los líderes charros (...) hay caciques que dominan en las universidades. Ellos ponen a los rectores, manejan los presupuestos a sus anchas, que manejan de manera discrecional y tienen mucho poder", denunció.

Añadió que muchos investigadores que aspiran a ascensos quedan fuera al no formar pate de los grupos de poder, mencionando como ejemplo a la UNAM, por lo que hizo un llamado a estudiantes y docentes a no callar y hacer valer sus derechos.